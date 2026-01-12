"Возможны точечные случаи": в ЦПД прокомментировали информацию о "массовом закрытии" супермаркетов в Киеве

Информация о "массовом закрытии супермаркетов в Киеве из-за отсутствия электричества" не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что в сети распространяются сообщения, что популярные супермаркеты и гипермаркеты якобы массово закрываются в Киеве и области, потому что "генераторы не выдерживают".

В ООО "АТБ-Маркет" официально опровергли эту информацию. Там отметили, что все магазины сети в Киеве и области работают в штатном режиме, поскольку обеспечены генераторами. Это позволяет поддерживать работу даже во время перебоев с электроснабжением