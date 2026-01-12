"Возможны точечные случаи": в ЦПД прокомментировали информацию о "массовом закрытии" супермаркетов в Киеве
Киев • УНН
Информация о массовом закрытии супермаркетов в Киеве из-за отсутствия электричества не соответствует действительности. В ЦПД заявили, что возможны точечные закрытия магазинов на несколько часов в случае отсутствия света или других технических проблем.
Информация о "массовом закрытии супермаркетов в Киеве из-за отсутствия электричества" не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в сети распространяются сообщения, что популярные супермаркеты и гипермаркеты якобы массово закрываются в Киеве и области, потому что "генераторы не выдерживают".
В ООО "АТБ-Маркет" официально опровергли эту информацию. Там отметили, что все магазины сети в Киеве и области работают в штатном режиме, поскольку обеспечены генераторами. Это позволяет поддерживать работу даже во время перебоев с электроснабжением
В ЦПД добавили, что из-за ситуации в энергосистеме возможны точечные закрытия магазинов на несколько часов в случае отсутствия света или других технических проблем. Впрочем, это не носит массового характера, как сообщают отдельные ресурсы.
Напомним
В понедельник в столичных Telegram-каналах распространялась информация о массовом закрытии крупных супермаркетов в Киеве, в частности таких, как "Сильпо", "Аврора", "АТБ".
