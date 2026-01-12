"Возможны точечные случаи": в ЦПД прокомментировали информацию о "массовом закрытии" супермаркетов в Киеве

$43.080.09
50.140.03
ukenru
19:13 • 5030 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
18:47 • 9802 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
17:49 • 10896 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29 • 13036 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 22769 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
12 января, 14:07 • 16422 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 18317 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 38305 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 36895 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 29349 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.6м/с
82%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев переходит на экстренные отключения света12 января, 11:46 • 3870 просмотра
Китай раскритиковал интерес Трампа к Гренландии12 января, 11:59 • 5444 просмотра
Комитет ВР по нацбезопасности и обороне не поддержал увольнение Малюка с должности главы СБУ12 января, 13:10 • 5172 просмотра
Концерн Rheinmetall передаст Украине БМП Lynx KF41: озвучена стоимость машинVideo12 января, 13:53 • 6700 просмотра
Венесуэльские военные не смогли развернуть полученные от России системы ПВО во время атаки США12 января, 15:11 • 3536 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
12 января, 14:17 • 22769 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 31390 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 38305 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 35588 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 40084 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Гренландия
Дания
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 32753 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 28475 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 34387 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 36557 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 92625 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

"Возможны точечные случаи": в ЦПД прокомментировали информацию о "массовом закрытии" супермаркетов в Киеве

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Информация о массовом закрытии супермаркетов в Киеве из-за отсутствия электричества не соответствует действительности. В ЦПД заявили, что возможны точечные закрытия магазинов на несколько часов в случае отсутствия света или других технических проблем.

"Возможны точечные случаи": в ЦПД прокомментировали информацию о "массовом закрытии" супермаркетов в Киеве

Информация о "массовом закрытии супермаркетов в Киеве из-за отсутствия электричества" не соответствует действительности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в сети распространяются сообщения, что популярные супермаркеты и гипермаркеты якобы массово закрываются в Киеве и области, потому что "генераторы не выдерживают".

В ООО "АТБ-Маркет" официально опровергли эту информацию. Там отметили, что все магазины сети в Киеве и области работают в штатном режиме, поскольку обеспечены генераторами. Это позволяет поддерживать работу даже во время перебоев с электроснабжением

- говорится в сообщении.

В ЦПД добавили, что из-за ситуации в энергосистеме возможны точечные закрытия магазинов на несколько часов в случае отсутствия света или других технических проблем. Впрочем, это не носит массового характера, как сообщают отдельные ресурсы.

Напомним

В понедельник в столичных Telegram-каналах распространялась информация о массовом закрытии крупных супермаркетов в Киеве, в частности таких, как "Сильпо", "Аврора", "АТБ".

В Киеве без тепла остаются почти 800 домов – Кличко12.01.26, 17:18 • 2866 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКиев
Энергетика
Социальная сеть
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киев