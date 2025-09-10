$41.120.13
Ексклюзив
15:04 • 12859 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 30920 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 22511 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 25693 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 27303 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 57448 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 78756 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 62312 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34577 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38742 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Стрілянина у США: Чарлі Кірка поранили в шию, він у критичному стані

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Чарлі Кірк, консервативний активіст, був поранений у шию та перебуває у лікарні. Його стан оцінюється як критичний, але він залишається живим.

Стрілянина у США: Чарлі Кірка поранили в шию, він у критичному стані

Консервативний активіст Чарлі Кірк отримав вогнепальне поранення у шию. Про це повідомив CBS News представник Turning Point USA, передає УНН.

Його поранили у шию. Він у лікарні. Стан непростий 

- повідомила директор з маркетингу Марина Мінас.

У той же час міністр сільського господарства Брук Коллінз написала у соціальних мережах, що Чарлі Кірк "все ще з нами".

"Будь ласка, продовжуйте молитися. Чула, що він у критичному стані, але все ще з нами", – пише вона у X.

У США стріляли у соратника Трампа Чарлі Кірка - ЗМІ10.09.25, 22:06 • 1402 перегляди

Додамо

Як повідомляв УНН, у США затримали підозрюваного, який скоїв замах на консервативного активіста Чарлі Кірка, поліція розслідує стрілянину.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Сполучені Штати Америки