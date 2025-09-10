Стрілянина у США: Чарлі Кірка поранили в шию, він у критичному стані
Київ • УНН
Чарлі Кірк, консервативний активіст, був поранений у шию та перебуває у лікарні. Його стан оцінюється як критичний, але він залишається живим.
Консервативний активіст Чарлі Кірк отримав вогнепальне поранення у шию. Про це повідомив CBS News представник Turning Point USA, передає УНН.
Його поранили у шию. Він у лікарні. Стан непростий
У той же час міністр сільського господарства Брук Коллінз написала у соціальних мережах, що Чарлі Кірк "все ще з нами".
"Будь ласка, продовжуйте молитися. Чула, що він у критичному стані, але все ще з нами", – пише вона у X.
У США стріляли у соратника Трампа Чарлі Кірка - ЗМІ10.09.25, 22:06 • 1402 перегляди
Додамо
Як повідомляв УНН, у США затримали підозрюваного, який скоїв замах на консервативного активіста Чарлі Кірка, поліція розслідує стрілянину.