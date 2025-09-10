Стрельба в США: Чарли Кирк ранен в шею, он в критическом состоянии

$41.120.13
Эксклюзив
15:04 • 12892 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 31028 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностью
10 сентября, 13:15 • 22549 просмотра
10 сентября, 13:15 • 22549 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 25726 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 27332 просмотра
10 сентября, 12:10 • 27332 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 57493 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 78805 просмотра
10 сентября, 08:44 • 78805 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства Польши
10 сентября, 08:33 • 62351 просмотра
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 62351 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34579 просмотра
10 сентября, 07:09 • 34579 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38744 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10 сентября, 10:25 • 41638 просмотра
Последствия российской атаки: в Виннице 31 пострадавший, поврежден промышленный объектPhoto10 сентября, 11:41 • 22869 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 9950 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против 2600 россиян и компаний10 сентября, 13:09 • 10837 просмотра
Необходимо установить, кто управлял беспилотниками: Фицо о российских дронах в Польше10 сентября, 13:20 • 11481 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 31031 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 57494 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 43006 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 78807 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 62353 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Кароль Навроцкий
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Великобритания
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 9980 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 77383 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 70522 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 66675 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 135137 просмотра
Шахед-136
Financial Times
Дія (сервис)
E-6 Mercury
Детонатор

Стрельба в США: Чарли Кирк ранен в шею, он в критическом состоянии

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Чарли Кирк, консервативный активист, был ранен в шею и находится в больнице. Его состояние оценивается как критическое, но он остается жив.

Стрельба в США: Чарли Кирк ранен в шею, он в критическом состоянии

Консервативный активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею. Об этом сообщил CBS News представитель Turning Point USA, передает УНН.

Его ранили в шею. Он в больнице. Состояние непростое 

- сообщила директор по маркетингу Марина Минас.

В то же время министр сельского хозяйства Брук Коллинз написала в социальных сетях, что Чарли Кирк "все еще с нами".

"Пожалуйста, продолжайте молиться. Слышала, что он в критическом состоянии, но все еще с нами", – пишет она в X.

В США стреляли в соратника Трампа Чарли Кирка - СМИ10.09.25, 22:06 • 1416 просмотров

Добавим

Как сообщал УНН, в США задержали подозреваемого, совершившего покушение на консервативного активиста Чарли Кирка, полиция расследует стрельбу.

Антонина Туманова

