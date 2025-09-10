Стрельба в США: Чарли Кирк ранен в шею, он в критическом состоянии
Киев • УНН
Чарли Кирк, консервативный активист, был ранен в шею и находится в больнице. Его состояние оценивается как критическое, но он остается жив.
Консервативный активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею. Об этом сообщил CBS News представитель Turning Point USA, передает УНН.
Его ранили в шею. Он в больнице. Состояние непростое
В то же время министр сельского хозяйства Брук Коллинз написала в социальных сетях, что Чарли Кирк "все еще с нами".
"Пожалуйста, продолжайте молиться. Слышала, что он в критическом состоянии, но все еще с нами", – пишет она в X.
Как сообщал УНН, в США задержали подозреваемого, совершившего покушение на консервативного активиста Чарли Кирка, полиция расследует стрельбу.