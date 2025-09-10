Замах на соратника Трампа: ймовірного стрілка затримали, на місце події вирушили агенти ФБР

У США затримали підозрюваного, який скоїв замах на консервативного активіста Чарлі Кірка, поліція розслідує стрілянину, передає УНН із посиланням на NBC News.

У США стріляли у соратника Трампа Чарлі Кірка - ЗМІ

ФБР уважно стежить за повідомленнями про стрілянину за участю Кірка, повідомив директор ФБР Кеш Патель.

"Ми співчуваємо Чарлі, його близьким і всім постраждалим", - написав Патель в публікації на X. "Агенти швидко прибудуть на місце події, і ФБР повністю підтримує дії і розслідування, що продовжуються".

Віце-президент Джей Ді Венс відреагував на повідомлення про стрілянину в Кірку, закликавши інших "помолитися" за правого активіста у публікації на X.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував стрілянину на своїй сторінці у соціальних мережах Truth Social.

Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, в якого стріляли. Чудовий хлопець від початку до кінця. Нехай благословить його Бог!