Замах на соратника Трампа: ймовірного стрілка затримали, на місце події вирушили агенти ФБР
Київ • УНН
У США затримано підозрюваного у замаху на консервативного активіста Чарлі Кірка. ФБР та Дональд Трамп висловили підтримку Кірку, який є засновником Turning Point USA та прихильником Трампа.
У США затримали підозрюваного, який скоїв замах на консервативного активіста Чарлі Кірка, поліція розслідує стрілянину, передає УНН із посиланням на NBC News.
Підозрюваного затримано, і поліція розслідує стрілянину
У США стріляли у соратника Трампа Чарлі Кірка - ЗМІ10.09.25, 22:06 • 840 переглядiв
Додамо
ФБР уважно стежить за повідомленнями про стрілянину за участю Кірка, повідомив директор ФБР Кеш Патель.
"Ми співчуваємо Чарлі, його близьким і всім постраждалим", - написав Патель в публікації на X. "Агенти швидко прибудуть на місце події, і ФБР повністю підтримує дії і розслідування, що продовжуються".
Реакція Трампа та Венса
Віце-президент Джей Ді Венс відреагував на повідомлення про стрілянину в Кірку, закликавши інших "помолитися" за правого активіста у публікації на X.
Президент США Дональд Трамп також прокоментував стрілянину на своїй сторінці у соціальних мережах Truth Social.
Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, в якого стріляли. Чудовий хлопець від початку до кінця. Нехай благословить його Бог!
Що відомо про Чарлі Крка?
Кірк — 31-річний консервативний активіст та батько двох дітей, який допоміг заснувати Turning Point USA, відому некомерційну організацію, яка активізує консервативну молодь у шкільних кампусах.
Він відомий прихильник президента Дональда Трампа та близький союзник багатьох із його оточення. Він виступав на президентському з'їзді 2024 року лише за кілька днів після замаху на Трампа.