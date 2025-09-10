Замах на соратника Трампа: ймовірного стрілка затримали, на місце події вирушили агенти ФБР

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Ексклюзив
15:04 • 12119 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
13:48 • 28599 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 21569 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 24797 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 26477 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 56451 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 77817 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 61693 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34480 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38658 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.5м/с
58%
756мм
Популярнi новини
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10 вересня, 10:25 • 40811 перегляди
Наслідки російської атаки: у Вінниці 31 постраждалий, пошкоджено промисловий об'єктPhoto10 вересня, 11:41 • 22117 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 8010 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти 2600 росіян та компаній10 вересня, 13:09 • 10100 перегляди
Потрібно встановити, хто керував безпілотниками: Фіцо про російські дрони у Польщі10 вересня, 13:20 • 10767 перегляди
Публікації
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
13:48 • 28603 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 56452 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 42354 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44 • 77819 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 61695 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Литва
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 8062 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 76988 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 70211 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 66386 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 134844 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Дія (сервіс)
E-6 Mercury
Детонатор

Замах на соратника Трампа: ймовірного стрілка затримали, на місце події вирушили агенти ФБР

Київ • УНН

 • 212 перегляди

У США затримано підозрюваного у замаху на консервативного активіста Чарлі Кірка. ФБР та Дональд Трамп висловили підтримку Кірку, який є засновником Turning Point USA та прихильником Трампа.

Замах на соратника Трампа: ймовірного стрілка затримали, на місце події вирушили агенти ФБР

У США затримали підозрюваного, який скоїв замах на консервативного активіста Чарлі Кірка, поліція розслідує стрілянину, передає УНН із посиланням на NBC News.

Підозрюваного затримано, і поліція розслідує стрілянину 

- йдеться у повідомленні.

У США стріляли у соратника Трампа Чарлі Кірка - ЗМІ10.09.25, 22:06 • 840 переглядiв

Додамо

ФБР уважно стежить за повідомленнями про стрілянину за участю Кірка, повідомив директор ФБР Кеш Патель.

"Ми співчуваємо Чарлі, його близьким і всім постраждалим", - написав Патель в публікації на X. "Агенти швидко прибудуть на місце події, і ФБР повністю підтримує дії і розслідування, що продовжуються".

Реакція Трампа та Венса

Віце-президент Джей Ді Венс відреагував на повідомлення про стрілянину в Кірку, закликавши інших "помолитися" за правого активіста у публікації на X.

Президент США Дональд Трамп також прокоментував стрілянину на своїй сторінці у соціальних мережах Truth Social.

Ми всі повинні молитися за Чарлі Кірка, в якого стріляли. Чудовий хлопець від початку до кінця. Нехай благословить його Бог! 

- написав Трамп.

Що відомо про Чарлі Крка?

Кірк — 31-річний консервативний активіст та батько двох дітей, який допоміг заснувати Turning Point USA, відому некомерційну організацію, яка активізує консервативну молодь у шкільних кампусах.

Він відомий прихильник президента Дональда Трампа та близький союзник багатьох із його оточення. Він виступав на президентському з'їзді 2024 року лише за кілька днів після замаху на Трампа.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Каш Патель
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки