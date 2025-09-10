$41.120.13
Покушение на соратника Трампа: предполагаемого стрелка задержали, на место происшествия выехали агенты ФБР

Киев • УНН

 • 46 просмотра

В США задержан подозреваемый в покушении на консервативного активиста Чарли Кирка. ФБР и Дональд Трамп выразили поддержку Кирку, который является основателем Turning Point USA и сторонником Трампа.

Покушение на соратника Трампа: предполагаемого стрелка задержали, на место происшествия выехали агенты ФБР

В США задержан подозреваемый, совершивший покушение на консервативного активиста Чарли Кирка, полиция расследует стрельбу, передает УНН со ссылкой на NBC News.

Подозреваемый задержан, и полиция расследует стрельбу 

- говорится в сообщении.

В США стреляли в соратника Трампа Чарли Кирка - СМИ10.09.25, 22:06 • 666 просмотров

Добавим

ФБР внимательно следит за сообщениями о стрельбе с участием Кирка, сообщил директор ФБР Кэш Патель.

"Мы сочувствуем Чарли, его близким и всем пострадавшим", - написал Патель в публикации на X. "Агенты быстро прибудут на место происшествия, и ФБР полностью поддерживает действия и продолжающиеся расследования".

Реакция Трампа и Вэнса

Вице-президент Джей Ди Вэнс отреагировал на сообщения о стрельбе в Кирка, призвав других "помолиться" за правого активиста в публикации на X.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал стрельбу на своей странице в социальных сетях Truth Social.

Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Замечательный парень от начала до конца. Да благословит его Бог! 

- написал Трамп.

Что известно о Чарли Кирке?

Кирк — 31-летний консервативный активист и отец двоих детей, который помог основать Turning Point USA, известную некоммерческую организацию, которая активизирует консервативную молодежь в школьных кампусах.

Он известный сторонник президента Дональда Трампа и близкий союзник многих из его окружения. Он выступал на президентском съезде 2024 года всего через несколько дней после покушения на Трампа.

Антонина Туманова

Новости Мира
Каш Патель
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты