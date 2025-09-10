Покушение на соратника Трампа: предполагаемого стрелка задержали, на место происшествия выехали агенты ФБР
Киев • УНН
В США задержан подозреваемый в покушении на консервативного активиста Чарли Кирка. ФБР и Дональд Трамп выразили поддержку Кирку, который является основателем Turning Point USA и сторонником Трампа.
В США задержан подозреваемый, совершивший покушение на консервативного активиста Чарли Кирка, полиция расследует стрельбу, передает УНН со ссылкой на NBC News.
Подозреваемый задержан, и полиция расследует стрельбу
В США стреляли в соратника Трампа Чарли Кирка - СМИ10.09.25, 22:06 • 666 просмотров
Добавим
ФБР внимательно следит за сообщениями о стрельбе с участием Кирка, сообщил директор ФБР Кэш Патель.
"Мы сочувствуем Чарли, его близким и всем пострадавшим", - написал Патель в публикации на X. "Агенты быстро прибудут на место происшествия, и ФБР полностью поддерживает действия и продолжающиеся расследования".
Реакция Трампа и Вэнса
Вице-президент Джей Ди Вэнс отреагировал на сообщения о стрельбе в Кирка, призвав других "помолиться" за правого активиста в публикации на X.
Президент США Дональд Трамп также прокомментировал стрельбу на своей странице в социальных сетях Truth Social.
Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Замечательный парень от начала до конца. Да благословит его Бог!
Что известно о Чарли Кирке?
Кирк — 31-летний консервативный активист и отец двоих детей, который помог основать Turning Point USA, известную некоммерческую организацию, которая активизирует консервативную молодежь в школьных кампусах.
Он известный сторонник президента Дональда Трампа и близкий союзник многих из его окружения. Он выступал на президентском съезде 2024 года всего через несколько дней после покушения на Трампа.