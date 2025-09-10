Покушение на соратника Трампа: предполагаемого стрелка задержали, на место происшествия выехали агенты ФБР

В США задержан подозреваемый, совершивший покушение на консервативного активиста Чарли Кирка, полиция расследует стрельбу, передает УНН со ссылкой на NBC News.

В США стреляли в соратника Трампа Чарли Кирка - СМИ

ФБР внимательно следит за сообщениями о стрельбе с участием Кирка, сообщил директор ФБР Кэш Патель.

"Мы сочувствуем Чарли, его близким и всем пострадавшим", - написал Патель в публикации на X. "Агенты быстро прибудут на место происшествия, и ФБР полностью поддерживает действия и продолжающиеся расследования".

Вице-президент Джей Ди Вэнс отреагировал на сообщения о стрельбе в Кирка, призвав других "помолиться" за правого активиста в публикации на X.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал стрельбу на своей странице в социальных сетях Truth Social.

Мы все должны молиться за Чарли Кирка, в которого стреляли. Замечательный парень от начала до конца. Да благословит его Бог!