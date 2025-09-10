В США стреляли в соратника Трампа Чарли Кирка - СМИ

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
15:04 • 11798 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
13:48 • 27561 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 21076 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 24341 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 26048 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 56003 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 77410 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 61441 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 34419 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 38592 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1м/с
60%
756мм
Популярные новости
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 41874 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10 сентября, 10:25 • 40485 просмотра
Последствия российской атаки: в Виннице 31 пострадавший, поврежден промышленный объектPhoto10 сентября, 11:41 • 21875 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против 2600 россиян и компаний10 сентября, 13:09 • 9732 просмотра
Необходимо установить, кто управлял беспилотниками: Фицо о российских дронах в Польше13:20 • 10538 просмотра
публикации
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
13:48 • 27577 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 56010 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка10 сентября, 09:29 • 41895 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo10 сентября, 08:44 • 77415 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 61446 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Литва
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 7816 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 76813 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 70089 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 66268 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 134731 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
Дія (сервис)
E-6 Mercury
Детонатор

В США стреляли в соратника Трампа Чарли Кирка - СМИ

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Чарли Кирк, основатель Turning Point USA, был ранен во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания, Кирк был единственным раненым.

В США стреляли в соратника Трампа Чарли Кирка - СМИ

В соратника президента США Дональда Трампа и основателя Turning Point USA Чарли Кирка стреляли во время выступления в Университете долины Юты, передает УНН со ссылкой на NBC News.

Детали

По данным СМИ, через 20 минут после начала выступления Кирка очевидцы услышали выстрелы из соседнего здания.

... Кирк был ранен и вместе с охраной выведен из здания, а двор был очищен

- говорится в сообщении.

Представитель Университета долины Юты сообщил, что Кирк был единственным человеком, в которого стреляли на мероприятии.

Кирка принимало отделение Turning Point USA в Университете долины Юты.

На сайте организации представлен ряд мероприятий в университетских кампусах по всей стране. Университет Миннесоты в Нортропе описал это мероприятие как "энергичный вечер с откровенным разговором о консервативных ценностях".

Антонина Туманова

Новости Мира
Дональд Трамп