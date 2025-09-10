В США стреляли в соратника Трампа Чарли Кирка - СМИ

В соратника президента США Дональда Трампа и основателя Turning Point USA Чарли Кирка стреляли во время выступления в Университете долины Юты, передает УНН со ссылкой на NBC News.

По данным СМИ, через 20 минут после начала выступления Кирка очевидцы услышали выстрелы из соседнего здания.

... Кирк был ранен и вместе с охраной выведен из здания, а двор был очищен