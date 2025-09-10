В США стреляли в соратника Трампа Чарли Кирка - СМИ
Киев • УНН
Чарли Кирк, основатель Turning Point USA, был ранен во время выступления в Университете долины Юты. Выстрелы прозвучали из соседнего здания, Кирк был единственным раненым.
В соратника президента США Дональда Трампа и основателя Turning Point USA Чарли Кирка стреляли во время выступления в Университете долины Юты, передает УНН со ссылкой на NBC News.
Детали
По данным СМИ, через 20 минут после начала выступления Кирка очевидцы услышали выстрелы из соседнего здания.
... Кирк был ранен и вместе с охраной выведен из здания, а двор был очищен
Представитель Университета долины Юты сообщил, что Кирк был единственным человеком, в которого стреляли на мероприятии.
Кирка принимало отделение Turning Point USA в Университете долины Юты.
На сайте организации представлен ряд мероприятий в университетских кампусах по всей стране. Университет Миннесоты в Нортропе описал это мероприятие как "энергичный вечер с откровенным разговором о консервативных ценностях".