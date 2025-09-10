У США стріляли у соратника Трампа Чарлі Кірка - ЗМІ
Київ • УНН
Чарлі Кірка, засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі, Кірк був єдиною пораненою особою.
У соратника президента США Дональда Трампа і засновника Turning Point USA Чарлі Кірка стріляли під час виступу в Університеті долини Юти, передає УНН із посиланням на NBC News.
Деталі
За даними ЗМІ, через 20 хвилин після початку виступу Кірка очевидці почули постріли із сусідньої будівлі.
... Кірка було поранено і разом з охороною виведено з будівлі, а двір було очищено
Представник Університету долини Юти повідомив, що Кірк був єдиною людиною, в яку стріляли на заході.
Кірка приймало відділення Turning Point USA в Університеті долини Юти.
На сайті організації представлено низку заходів в університетських кампусах по всій країні. Університет Міннесоти в Нортропі описав цей захід як "енергійний вечір із відвертою розмовою про консервативні цінності".