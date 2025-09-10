$41.120.13
15:04 • 11708 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
13:48 • 27338 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 20964 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
10 вересня, 12:25 • 24244 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 25965 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
10 вересня, 10:41 • 55881 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 77296 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
10 вересня, 08:33 • 61367 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 34401 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 38573 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
Шахед-136
Financial Times
Дія (сервіс)
E-6 Mercury
Детонатор

У США стріляли у соратника Трампа Чарлі Кірка - ЗМІ

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Чарлі Кірка, засновника Turning Point USA, поранили під час виступу в Університеті долини Юти. Постріли пролунали із сусідньої будівлі, Кірк був єдиною пораненою особою.

У США стріляли у соратника Трампа Чарлі Кірка - ЗМІ

У соратника президента США Дональда Трампа і засновника Turning Point USA Чарлі Кірка стріляли під час виступу в Університеті долини Юти, передає УНН із посиланням на NBC News.

Деталі

За даними ЗМІ, через 20 хвилин після початку виступу Кірка очевидці почули постріли із сусідньої будівлі.

... Кірка було поранено і разом з охороною виведено з будівлі, а двір було очищено 

- йдеться у повідомленні.

Представник Університету долини Юти повідомив, що Кірк був єдиною людиною, в яку стріляли на заході.

Кірка приймало відділення Turning Point USA в Університеті долини Юти.

На сайті організації представлено низку заходів в університетських кампусах по всій країні. Університет Міннесоти в Нортропі описав цей захід як "енергійний вечір із відвертою розмовою про консервативні цінності".

Антоніна Туманова

