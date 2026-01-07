"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Київ • УНН
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив про досягнення конкретних результатів на переговорах у Парижі щодо гарантій безпеки для України. Деталі залишаються непублічними, але робота триває, а українські інтереси будуть захищені.
Новий керівник Офісу Президента, ексочільник ГУР МОУ Кирило Буданов повідомив про продовження переговорів у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для України, вказавши, що "не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є", і робота триває, пише УНН.
Продовжуємо важливі перемовини у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для нашої держави. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває. Українські національні інтереси будуть захищені
Доповнення
Напередодні Президент Володимир Зеленський повідомив, що 7 січня в Парижі українська та американська команди продовжать роботу над гарантіями безпеки і базовою рамкою для закінчення війни. Від України працюватимуть керівник Офісу Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, генерал Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Сергій Кислиця й радник Офісу Президента Олександр Бевз.
