"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі

Новий керівник Офісу Президента, ексочільник ГУР МОУ Кирило Буданов повідомив про продовження переговорів у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для України, вказавши, що "не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є", і робота триває, пише УНН.

Продовжуємо важливі перемовини у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для нашої держави. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває. Українські національні інтереси будуть захищені - написав Буданов у Telegram.

Доповнення

Напередодні Президент Володимир Зеленський повідомив, що 7 січня в Парижі українська та американська команди продовжать роботу над гарантіями безпеки і базовою рамкою для закінчення війни. Від України працюватимуть керівник Офісу Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, генерал Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Сергій Кислиця й радник Офісу Президента Олександр Бевз.

