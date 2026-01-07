$42.560.14
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 272 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 20922 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 43591 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 126474 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 198021 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 78207 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 87894 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 67487 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 86277 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Популярнi новини
У Києві виявили підпільну школу, яка виховує дітей у дусі “руського міра”: у МОН анонсували перевірку6 січня, 23:35 • 20886 перегляди
Чехія продовжить участь в ініціативі щодо боєприпасів для України за умови фінансування іншими державами - прем'єр7 січня, 01:16 • 13817 перегляди
Італія не відправить війська в Україну в рамках гарантій безпеки - Мелоні7 січня, 02:57 • 16846 перегляди
Швеція готова надати Україні винищувачі Gripen після підписання мирної угоди04:03 • 21883 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo08:15 • 11412 перегляди
Публікації
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 50040 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 87436 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 173719 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 115532 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 172024 перегляди
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 26786 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 46784 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 90076 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 82194 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 76963 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, роботаується": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив про досягнення конкретних результатів на переговорах у Парижі щодо гарантій безпеки для України. Деталі залишаються непублічними, але робота триває, а українські інтереси будуть захищені.

"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі

Новий керівник Офісу Президента, ексочільник ГУР МОУ Кирило Буданов повідомив про продовження переговорів у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для України, вказавши, що "не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є", і робота триває, пише УНН.

Продовжуємо важливі перемовини у Парижі для досягнення стійкого миру та надійних гарантій безпеки для нашої держави. Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває. Українські національні інтереси будуть захищені

- написав Буданов у Telegram.

Британія та Франція розгорнуть війська в Україні після мирної угоди - Стармер06.01.26, 21:57 • 5476 переглядiв

Доповнення

Напередодні Президент Володимир Зеленський повідомив, що 7 січня в Парижі українська та американська команди продовжать роботу над гарантіями безпеки і базовою рамкою для закінчення війни. Від України працюватимуть керівник Офісу Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, генерал Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Сергій Кислиця й радник Офісу Президента Олександр Бевз.

Українська делегація продовжила обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни з посланцями Трампа - Зеленський07.01.26, 00:31 • 15850 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Сергій Кислиця
Париж
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Україна