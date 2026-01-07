"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже

Новый руководитель Офиса Президента, экс-глава ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщил о продолжении переговоров в Париже для достижения устойчивого мира и надежных гарантий безопасности для Украины, указав, что "не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть", и работа продолжается, пишет УНН.

Продолжаем важные переговоры в Париже для достижения устойчивого мира и надежных гарантий безопасности для нашего государства. Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается. Украинские национальные интересы будут защищены - написал Буданов в Telegram.

Дополнение

Накануне Президент Владимир Зеленский сообщил, что 7 января в Париже украинская и американская команды продолжат работу над гарантиями безопасности и базовой рамкой для окончания войны. От Украины будут работать руководитель Офиса Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, генерал Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Сергей Кислица и советник Офиса Президента Александр Бевз.

