09:26 • 458 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 976 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 21339 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 44278 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 127541 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 199377 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 78724 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 88137 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 67647 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 86347 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Чехия продолжит участие в инициативе по боеприпасам для Украины при условии финансирования другими государствами - премьер7 января, 01:16 • 14512 просмотра
Коваленко: Украина станет главным гарантом стабильности Европы7 января, 01:51 • 4330 просмотра
Италия не отправит войска в Украину в рамках гарантий безопасности - Мелони7 января, 02:57 • 17555 просмотра
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения04:03 • 22619 просмотра
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город АбдананVideo08:15 • 12137 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 50717 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 88114 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 174453 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 116199 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 172670 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 27370 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 47325 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 90580 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 82678 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 77450 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил о достижении конкретных результатов на переговорах в Париже по гарантиям безопасности для Украины. Детали остаются непубличными, но работа продолжается, а украинские интересы будут защищены.

"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже

Новый руководитель Офиса Президента, экс-глава ГУР МОУ Кирилл Буданов сообщил о продолжении переговоров в Париже для достижения устойчивого мира и надежных гарантий безопасности для Украины, указав, что "не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть", и работа продолжается, пишет УНН.

Продолжаем важные переговоры в Париже для достижения устойчивого мира и надежных гарантий безопасности для нашего государства. Не вся информация может быть публичной, но конкретные результаты уже есть, работа продолжается. Украинские национальные интересы будут защищены

- написал Буданов в Telegram.

Британия и Франция развернут войска в Украине после мирного соглашения - Стармер06.01.26, 21:57 • 5498 просмотров

Дополнение

Накануне Президент Владимир Зеленский сообщил, что 7 января в Париже украинская и американская команды продолжат работу над гарантиями безопасности и базовой рамкой для окончания войны. От Украины будут работать руководитель Офиса Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, генерал Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Сергей Кислица и советник Офиса Президента Александр Бевз.

Украинская делегация продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с посланниками Трампа - Зеленский07.01.26, 00:31 • 16232 просмотра

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Андрей Гнатов
Рустем Умеров
Сергей Кислыця
Париж
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина