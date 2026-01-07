Украинская делегация продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с посланниками Трампа - Зеленский
Киев • УНН
Украинская делегация после встречи Коалиции желающих в Париже продолжила обсуждение дипломатического пути окончания войны с командой президента США. Владимир Зеленский поблагодарил Америку за готовность предоставить backstop по всем направлениям.
Украинская делегация после встречи Коалиции желающих в Париже продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с командой президента США – Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.
Подробности
"Спасибо Америке за готовность дать backstop по всем направлениям: гарантии безопасности, мониторинг прекращения огня, восстановление", - написал глава государства в Telegram.
Он уточнил, что 7 января в Париже "наши команды продолжат работу над гарантиями безопасности и базовой рамкой для окончания войны".
От Украины будут работать руководитель Офиса Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, генерал Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Сергей Кислица и советник Офиса Президента Александр Бевз. Спасибо президенту Трампу и Соединенным Штатам за поддержку. Ни дня не теряем
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский назвал новую Парижскую декларацию "очень конкретной", что иллюстрирует готовность коалиции и европейских стран работать ради мира. Достигнут прогресс в переговорах с делегацией США по мониторингу мира, хотя вопрос территории остается открытым.
