Украинская делегация продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с посланниками Трампа - Зеленский

$42.420.13
49.510.07
ukenru
19:00 • 7258 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 16867 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 74226 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
6 января, 11:40 • 119620 просмотра
Туск: на саммите во Франции обсудят детали "Парижской декларации", подписание возможно в ближайшие дни в Вашингтоне
6 января, 09:58 • 58085 просмотра
Еще одной проверке скандальной клиники Odrex, где умерли пациенты, быть
6 января, 08:46 • 75741 просмотра
Reuters: союзники Украины собираются в Париже для согласования вкладов в многонациональные силы и более широкие гарантии безопасности
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 59650 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 81651 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 154492 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 61765 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
99%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 17121 просмотра
Европейские лидеры предупреждают США, что "не прекратят защищать" территориальную целостность Гренландии6 января, 12:39 • 5662 просмотра
Союзники Украины стремятся получить предложение США о развертывании войск после войны - Bloomberg6 января, 13:00 • 6440 просмотра
Санкции Запада заморозили облигации Telegram на 500 млн долларов в россии - FT6 января, 13:10 • 7792 просмотра
Китай ответил на заявление Венесуэлы по Украине, подтвердив свою позицию6 января, 13:29 • 191413 просмотра
публикации
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались6 января, 11:35 • 33732 просмотра
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 71077 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 154497 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 99022 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 157419 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Кир Стармер
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Париж
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 17142 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 37737 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 81514 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 74021 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 68941 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Ракетная система С-300
Социальная сеть
Фильм

Украинская делегация продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с посланниками Трампа - Зеленский

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Украинская делегация после встречи Коалиции желающих в Париже продолжила обсуждение дипломатического пути окончания войны с командой президента США. Владимир Зеленский поблагодарил Америку за готовность предоставить backstop по всем направлениям.

Украинская делегация продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с посланниками Трампа - Зеленский

Украинская делегация после встречи Коалиции желающих в Париже продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с командой президента США – Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

Подробности

"Спасибо Америке за готовность дать backstop по всем направлениям: гарантии безопасности, мониторинг прекращения огня, восстановление", - написал глава государства в Telegram.

Он уточнил, что 7 января в Париже "наши команды продолжат работу над гарантиями безопасности и базовой рамкой для окончания войны".

От Украины будут работать руководитель Офиса Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, генерал Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Сергей Кислица и советник Офиса Президента Александр Бевз. Спасибо президенту Трампу и Соединенным Штатам за поддержку. Ни дня не теряем

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новую Парижскую декларацию "очень конкретной", что иллюстрирует готовность коалиции и европейских стран работать ради мира. Достигнут прогресс в переговорах с делегацией США по мониторингу мира, хотя вопрос территории остается открытым.

"Действительно глобальная встреча и очень высокий уровень дискуссии": Зеленский - о саммите Коалиции желающих в Париже06.01.26, 23:40 • 620 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Париж
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты