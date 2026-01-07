Украинская делегация продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с посланниками Трампа - Зеленский

Украинская делегация после встречи Коалиции желающих в Париже продолжила обсуждать дипломатический путь окончания войны с командой президента США – Стивеном Виткоффом и Джаредом Кушнером. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, информирует УНН.

"Спасибо Америке за готовность дать backstop по всем направлениям: гарантии безопасности, мониторинг прекращения огня, восстановление", - написал глава государства в Telegram.

Он уточнил, что 7 января в Париже "наши команды продолжат работу над гарантиями безопасности и базовой рамкой для окончания войны".

От Украины будут работать руководитель Офиса Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, генерал Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Сергей Кислица и советник Офиса Президента Александр Бевз. Спасибо президенту Трампу и Соединенным Штатам за поддержку. Ни дня не теряем