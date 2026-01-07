$42.420.13
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 17099 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 74965 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
6 січня, 11:40 • 120858 перегляди
Туск: на саміті у Франції обговорять деталі "Паризької декларації", підписання можливе найближчими днями у Вашингтоні
6 січня, 09:58 • 58293 перегляди
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
6 січня, 08:46 • 75918 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 59740 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 81770 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 154686 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 61838 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Українська делегація продовжила обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни з посланцями Трампа- Зеленський

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Українська делегація після зустрічі Коаліції охочих у Парижі продовжила обговорення дипломатичного шляху закінчення війни з командою президента США. Володимир Зеленський подякував Америці за готовність надати backstop у всіх напрямах.

Українська делегація після зустрічі Коаліції охочих у Парижі продовжили обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни з командою президента США – Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

"Дякую Америці за готовність дати backstop на всіх напрямах: гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню, відбудова", - написав глава держави у Telegram.

Він уточнив, що 7 січня в Парижі "наші команди продовжать роботу над гарантіями безпеки і базовою рамкою для закінчення війни".

Від України працюватимуть керівник Офісу Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, генерал Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Сергій Кислиця й радник Офісу Президента Олександр Бевз. Дякую президенту Трампу і Сполученим Штатам за підтримку. Жодного дня не втрачаємо

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський назвав нову Паризьку декларацію "дуже конкретною", що ілюструє готовність коаліції та європейських країн працювати заради миру. Досягнуто прогресу в переговорах з делегацією США щодо моніторингу миру, хоча питання території залишається відкритим.

"Дійсно глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії": Зеленський - про саміт Коаліції охочих у Парижі

Вадим Хлюдзинський

