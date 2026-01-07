Українська делегація продовжила обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни з посланцями Трампа- Зеленський

Українська делегація після зустрічі Коаліції охочих у Парижі продовжили обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни з командою президента США – Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

"Дякую Америці за готовність дати backstop на всіх напрямах: гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню, відбудова", - написав глава держави у Telegram.

Він уточнив, що 7 січня в Парижі "наші команди продовжать роботу над гарантіями безпеки і базовою рамкою для закінчення війни".

Від України працюватимуть керівник Офісу Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, генерал Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Сергій Кислиця й радник Офісу Президента Олександр Бевз. Дякую президенту Трампу і Сполученим Штатам за підтримку. Жодного дня не втрачаємо