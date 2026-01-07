Українська делегація продовжила обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни з посланцями Трампа- Зеленський
Київ • УНН
Українська делегація після зустрічі Коаліції охочих у Парижі продовжила обговорення дипломатичного шляху закінчення війни з командою президента США. Володимир Зеленський подякував Америці за готовність надати backstop у всіх напрямах.
Деталі
"Дякую Америці за готовність дати backstop на всіх напрямах: гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню, відбудова", - написав глава держави у Telegram.
Він уточнив, що 7 січня в Парижі "наші команди продовжать роботу над гарантіями безпеки і базовою рамкою для закінчення війни".
Від України працюватимуть керівник Офісу Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, генерал Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Сергій Кислиця й радник Офісу Президента Олександр Бевз. Дякую президенту Трампу і Сполученим Штатам за підтримку. Жодного дня не втрачаємо
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський назвав нову Паризьку декларацію "дуже конкретною", що ілюструє готовність коаліції та європейських країн працювати заради миру. Досягнуто прогресу в переговорах з делегацією США щодо моніторингу миру, хоча питання території залишається відкритим.
