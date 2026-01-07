Десант США захоплює російський танкер "Marinera" - Reuters

Сполучені Штати намагаються захопити нафтовий танкер, пов'язаний з Венесуелою, після понад двотижневого переслідування через Атлантику. Про це повідомили Reuters у середу два американські чиновники, передає УНН.

Деталі

Захоплення, яке може посилити напруженість у відносинах з росією, сталося після того, як танкер, спочатку відомий як Bella-1, прослизнув крізь морську "блокаду" американських танкерів, що перебувають під санкціями, та відхилив спроби Берегової охорони США піднятися на нього.

Посадовці, які говорили на умовах анонімності, заявили, що операцію проводить Берегова охорона та американські військові.

Вони додали, що російські військові судна, включаючи російський підводний човен, перебували поблизу, коли відбувалася операція.

Танкер, тепер відомий як Marinera та зареєстрований під російським прапором, є останнім танкером, який переслідує Берегова охорона США з початку кампанії тиску президента США Дональда Трампа проти Венесуели.

Окремо, як повідомили агентству Reuters офіційні особи США, Берегова охорона США перехопила ще один танкер, пов'язаний з Венесуелою, у водах Латинської Америки, оскільки США продовжують запроваджувати морську "блокаду" суден з Венесуели, на які поширюються санкції.

Нагадаємо

The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.