13:11
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
11:31
Десант США захоплює російський танкер "Marinera" - Reuters

Київ • УНН

 • 2396 перегляди

Сполучені Штати намагаються захопити нафтовий танкер, пов'язаний з Венесуелою, після понад двотижневого переслідування через Атлантику. Операція проводиться Береговою охороною та американськими військовими, поблизу перебували російські військові судна.

Десант США захоплює російський танкер "Marinera" - Reuters

Сполучені Штати намагаються захопити нафтовий танкер, пов'язаний з Венесуелою, після понад двотижневого переслідування через Атлантику. Про це повідомили Reuters у середу два американські чиновники, передає УНН.

Деталі

Захоплення, яке може посилити напруженість у відносинах з росією, сталося після того, як танкер, спочатку відомий як Bella-1, прослизнув крізь морську "блокаду" американських танкерів, що перебувають під санкціями, та відхилив спроби Берегової охорони США піднятися на нього.

Посадовці, які говорили на умовах анонімності, заявили, що операцію проводить Берегова охорона та американські військові.

Вони додали, що російські військові судна, включаючи російський підводний човен, перебували поблизу, коли відбувалася операція.

Танкер, тепер відомий як Marinera та зареєстрований під російським прапором, є останнім танкером, який переслідує Берегова охорона США з початку кампанії тиску президента США Дональда Трампа проти Венесуели.

Окремо, як повідомили агентству Reuters офіційні особи США, Берегова охорона США перехопила ще один танкер, пов'язаний з Венесуелою, у водах Латинської Америки, оскільки США продовжують запроваджувати морську "блокаду" суден з Венесуели, на які поширюються санкції.

Нагадаємо

The Wall Street Journal із посиланням на слова американського чиновника повідомив, що росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки