Десант США захватывает российский танкер "Маринера" - Reuters

Соединенные Штаты пытаются захватить нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, после более чем двухнедельного преследования через Атлантику. Об этом сообщили Reuters в среду два американских чиновника, передает УНН.

Детали

Захват, который может усилить напряженность в отношениях с россией, произошел после того, как танкер, первоначально известный как Bella-1, проскользнул сквозь морскую "блокаду" американских танкеров, находящихся под санкциями, и отклонил попытки Береговой охраны США подняться на него.

Должностные лица, говорившие на условиях анонимности, заявили, что операцию проводит Береговая охрана и американские военные.

Они добавили, что российские военные суда, включая российскую подводную лодку, находились поблизости, когда происходила операция.

Танкер, теперь известный как Marinera и зарегистрированный под российским флагом, является последним танкером, который преследует Береговая охрана США с начала кампании давления президента США Дональда Трампа против Венесуэлы.

Отдельно, как сообщили агентству Reuters официальные лица США, Береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в водах Латинской Америки, поскольку США продолжают вводить морскую "блокаду" судов из Венесуэлы, на которые распространяются санкции.

Напомним

The Wall Street Journal со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что Россия отправила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавого нефтяного танкера, который стал новой "горячей точкой" в отношениях между США и Россией.