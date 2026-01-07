Десант США захватывает российский танкер "Маринера" - Reuters

$42.560.14
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 2026 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 7086 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причина
10:27 • 13490 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 14526 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 14439 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 14457 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 29475 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 51879 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 143008 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Графики отключений электроэнергии
Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen после подписания мирного соглашения
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город Абданан
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина
публикации
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"
Как правильно выбрать термобелье: простые советы
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причина
Эксклюзив
11:31 • 7086 просмотра
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Садовый
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Киевская область
Франция
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвке
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Дипломатка
Фильм

Десант США захватывает российский танкер "Маринера" - Reuters

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Соединенные Штаты пытаются захватить нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, после более чем двухнедельного преследования через Атлантику. Операция проводится Береговой охраной и американскими военными, поблизости находились российские военные суда.

Десант США захватывает российский танкер "Маринера" - Reuters

Соединенные Штаты пытаются захватить нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой, после более чем двухнедельного преследования через Атлантику. Об этом сообщили Reuters в среду два американских чиновника, передает УНН.

Детали

Захват, который может усилить напряженность в отношениях с россией, произошел после того, как танкер, первоначально известный как Bella-1, проскользнул сквозь морскую "блокаду" американских танкеров, находящихся под санкциями, и отклонил попытки Береговой охраны США подняться на него.

Должностные лица, говорившие на условиях анонимности, заявили, что операцию проводит Береговая охрана и американские военные.

Они добавили, что российские военные суда, включая российскую подводную лодку, находились поблизости, когда происходила операция.

Танкер, теперь известный как Marinera и зарегистрированный под российским флагом, является последним танкером, который преследует Береговая охрана США с начала кампании давления президента США Дональда Трампа против Венесуэлы.

Отдельно, как сообщили агентству Reuters официальные лица США, Береговая охрана США перехватила еще один танкер, связанный с Венесуэлой, в водах Латинской Америки, поскольку США продолжают вводить морскую "блокаду" судов из Венесуэлы, на которые распространяются санкции.

Напомним

The Wall Street Journal со ссылкой на слова американского чиновника сообщил, что Россия отправила подводную лодку и другие военно-морские силы для сопровождения пустого, ржавого нефтяного танкера, который стал новой "горячей точкой" в отношениях между США и Россией.

Антонина Туманова

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты