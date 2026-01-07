$42.560.14
росія направила підводний човен на супровід іржавого танкера, який тікає від США - WSJ

Київ • УНН

 • 82 перегляди

росія направила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера. Це стало новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією, за словами американського чиновника.

росія направила підводний човен на супровід іржавого танкера, який тікає від США - WSJ

росія відправила підводний човен та інші військово-морські сили для супроводу порожнього, іржавого нафтового танкера, який став новою "гарячою точкою" у відносинах між США та росією, з посиланням на слова американського чиновника повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Танкер, раніше відомий як Bella 1, уже понад два тижні намагається обійти блокаду США щодо підсанкційних нафтових танкерів поблизу Венесуели. Судно не змогло пришвартуватися у Венесуелі та завантажити нафту. Хоча судно порожнє, Берегова охорона США переслідує його в Атлантиці, намагаючись придушити флот танкерів, які перевозять незаконну нафту по всьому світу, включаючи нафту з чорного ринку, яка продається росією, пише видання.

Екіпаж судна відбив спробу США піднятися на борт у грудні та вийшов в Атлантику. Коли Берегова охорона США переслідувала його, екіпаж недбало намалював російський прапор на борту, змінив назву на Marinera та змінив реєстрацію на російську, зазначає видання.

росія стурбована вилученнями США танкерів, які перевозять її незаконну нафту по всьому світу та живлять її економіку, і вона зробила незвичайний крок, дозволивши танкеру зареєструватися в росії без перевірки чи інших формальностей, кажуть експерти.

За словами трьох інших американських чиновників, росія попросила США припинити переслідування судна. У вівторок міністерство закордонних справ росії заявило, що "з занепокоєнням" стежить за ситуацією навколо танкера, повідомили росЗМІ.

Білий дім не відповів на запит про коментар, але Південне командування збройних сил США заявило у вівторок у соціальних мережах, що готове "протистояти санкційним суднам та суб'єктам, які проходять транзитом через цей регіон".

США призупинили захоплення танкера Bella 1 через наспіх намальований російський прапор на борту31.12.25, 15:26 • 4965 переглядiв

Берегова охорона США продовжує стежити за судном у Східній Атлантиці, де воно зараз пливе приблизно за 300 миль на південь від Ісландії у напрямку Північного моря, згідно з даними позиціонування AIS.

РосЗМІ опублікували відео, зняте, очевидно, з палуби нафтового танкера, на якому видно, як катер Берегової охорони США слідує за судном. Також у росЗМІ заявили, що США намагалися перехопити танкер, який прямував до Мурманська у росії, попри його "чіткий цивільний статус".

Конфлікт навколо танкера, як вказано, відбувається на тлі дипломатичних суперечок між Вашингтоном і москвою щодо війни в Україні, "що погрожує ускладнити переговори". росія ще не прийняла мирну угоду, запропоновану США та Україною.

США, як зазначається, уже затримали два дуже великі танкери для перевезення нафти, Skipper і Centuries, які є частиною флоту, що перевозить незаконну нафту, і чиновники заявили, що можливі ще більше вилучень.

Вторгнення росії в Україну - і наступні західні санкції - спровокували швидке розширення глобального "тіньового флоту", армади з понад 1000 танкерів з невідомими власниками та без західного страхування, за словами деяких аналітиків. Судна приховують свою роль у перевезенні нафти, використовуючи обманливі тактики, такі як вимикання радіосигналів, щоб приховати свої переміщення, та перевантаження вантажів на інші судна в погано контрольованих водах. Більшість цих танкерів мають понад 15 років, що викликає побоювання щодо великих розливів та зіткнень.

На момент, коли США почали переслідування танкера, Bella 1 був судном без держави, що плавало під фальшивим прапором, і підлягав судовому арешту, за даними Білого дому. США наклали санкції на Bella 1 за нібито перевезення іранської нафти з чорного ринку від імені визначених США терористичних організацій, пов'язаних з Тегераном.

Однак, за словами експертів, нова російська реєстрація судна тепер ускладнює юридичне обґрунтування для США щодо його вилучення.

"Після того, як воно буде законно зареєстроване, воно отримає захист прапора" згідно з міжнародним правом, сказав відставний контр-адмірал Фред Кенні, колишній директор з правових питань та зовнішніх зв'язків Міжнародної морської організації, додавши: "Це не має зворотної сили, ви не можете сказати, що воно було бездержавним два тижні тому, тому ми скажемо, що воно бездержавне зараз".

Експерти кажуть, що крок США щодо примусового висадження на судно також може відкрити двері для помсти з боку росії та союзних країн, таких як Іран.

"Чи росія регулярно втручатиметься і захищатиме "тіньовий флот"? Це підірве аргумент про наявність у них законних зв'язків із цими судами, - сказав Вільям Баумгартнер, колишній головний військовий юрист та головний юрисконсульт Берегової охорони США. - Якщо вони повторять це, виникне питання, чи є це законною зміною в реєстрі, чи це робиться з корисливих спонукань".

росія офіційно закликала США припинити переслідування нафтового танкера Bella 101.01.26, 22:06 • 12849 переглядiв

Юлія Шрамко

