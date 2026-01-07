$42.560.14
49.800.29
ukenru
Ексклюзив
16:27 • 280 перегляди
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
16:11 • 1080 перегляди
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
14:21 • 2762 перегляди
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
13:11 • 10114 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 15463 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 21341 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27 • 21998 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05 • 22718 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26 • 17935 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
7 січня, 09:20 • 17003 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2м/с
99%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01 • 14533 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23 • 15499 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo7 січня, 08:15 • 30877 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну7 січня, 10:32 • 24432 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 16056 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 12619 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 16156 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
11:31 • 21337 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 67380 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 104921 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кирило Буданов
Андрій Гнатов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Париж
Венесуела
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN14:22 • 1800 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 37917 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 57738 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 100252 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 91795 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дія (сервіс)
The New York Times
Дипломатка

Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Політолог Станіслав Желіховський розповів, що означатимуть для України миротворчі сили та наскільки це ефективно. Він наголосив, що для Києва принципово важливо не залишитися сам-на-сам із росією у повоєнний період.

Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки

Питання гарантій безпеки для України у разі припинення бойових дій залишається відкритим і суперечливим. Про те, що означатимуть для України миротворчі сили та наскільки це ефективно - розповів журналістці УНН політолог Станіслав Желіховський.

Після саміту лідерів у Парижі тема гарантій безпеки для України знову опинилася в центрі міжнародних дискусій. Західні партнери говорять про політичні й правові зобов’язання, які можуть бути активовані після припинення вогню, однак конкретики поки що бракує. За словами експерта, для Києва принципово важливо не залишитися сам-на-сам із росією у повоєнний період.

Для України ключове, щоб вона не опинилася одна після завершення бойових дій. Йдеться про можливість посилювати обороноздатність і мати інструменти стримування у разі повторної агресії. Але поки що все перебуває на рівні консультацій, зустрічей і переговорів 

- зазначає політолог.

Він наголошує, що Паризька декларація, підписана лідерами коаліції охочих, має радше рамковий характер. Документ містить політичні та правові зобов’язання, але не дає відповіді на питання, як саме вони працюватимуть на практиці. Без чітких механізмів і гарантій виконання такі домовленості залишаються вразливими.

У декларації багато правильних формулювань, але це поки що загальнотеоретичний вимір. Ми не бачимо чіткої концепції, яка б пояснювала, як ці гарантії будуть реалізовані. Без домовленостей із росією більшість цих положень можуть так і не запрацювати 

- пояснює експерт.

Окрему увагу Станіслав Желіховський звертає на позицію Сполучених Штатів Америки, які не підписали Паризьку декларацію. 

Те, що США не поставили підпис під декларацією - серйозний сигнал. Це може означати, що Вашингтон не хоче брати на себе зобов’язання, які неможливо буде реалізувати. Не виключено, що американська сторона консультується з москвою і враховує її позицію 

– каже політолог.

Ще одним дискусійним питанням залишається можливість розгортання миротворчої місії без згоди росії. Формально такі механізми існують, каже експерт, проте в реальних умовах усе впирається в зміст потенційної мирної угоди.

Якщо в угоді буде зафіксована заборона на розміщення західних військових формувань, будь-яка така місія автоматично вважатиметься порушенням домовленостей. москва зможе заявити, що Україна та партнери порушили підписані угоди, і використати це як привід для ескалації 

– каже Желіховський.

Політолог також сумнівається, що Україна зможе розраховувати на повноцінні миротворчі місії з бойовим мандатом, подібні до тих, що були розгорнуті в Косові чи Афганістані. За його словами, максимумом можуть бути створені моніторингові або обмежено озброєні місії без реальних важелів впливу.

Я не думаю, що ми побачимо в Україні місії з бойовим мандатом. У кращому випадку це буде спостереження за режимом припинення вогню або символічна присутність, яка не зможе реально стримати росію 

– зауважив політолог.

Станіслав Желіховський каже, що головною і найнадійнішою гарантією безпеки для України залишаються її власні Збройні сили. Західна допомога може відігравати важливу роль, але не здатна повністю замінити внутрішню військову спроможність держави.

Найефективніша гарантія безпеки - це сильна українська армія. Якщо після завершення активної фази війни Україна збереже потужні Збройні сили, підтримку партнерів і курс на європейську інтеграцію, це буде значно надійніше за будь-які декларації 

– підсумовує політолог.

Зеленський, Стармер та Макрон підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні06.01.26, 20:41 • 4128 переглядiв

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Афганістан
Париж
Сполучені Штати Америки
Україна
Косово