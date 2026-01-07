Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности

Вопрос гарантий безопасности для Украины в случае прекращения боевых действий остается открытым и противоречивым. О том, что будут означать для Украины миротворческие силы и насколько это эффективно - рассказал журналистке УНН политолог Станислав Желиховский.

После саммита лидеров в Париже тема гарантий безопасности для Украины снова оказалась в центре международных дискуссий. Западные партнеры говорят о политических и правовых обязательствах, которые могут быть активированы после прекращения огня, однако конкретики пока не хватает. По словам эксперта, для Киева принципиально важно не остаться один на один с россией в послевоенный период.

Для Украины ключевое, чтобы она не оказалась одна после завершения боевых действий. Речь идет о возможности усиливать обороноспособность и иметь инструменты сдерживания в случае повторной агрессии. Но пока все находится на уровне консультаций, встреч и переговоров - отмечает политолог.

Он подчеркивает, что Парижская декларация, подписанная лидерами коалиции желающих, носит скорее рамочный характер. Документ содержит политические и правовые обязательства, но не дает ответа на вопрос, как именно они будут работать на практике. Без четких механизмов и гарантий выполнения такие договоренности остаются уязвимыми.

В декларации много правильных формулировок, но это пока общетеоретическое измерение. Мы не видим четкой концепции, которая бы объясняла, как эти гарантии будут реализованы. Без договоренностей с россией большинство этих положений могут так и не заработать - объясняет эксперт.

Отдельное внимание Станислав Желиховский обращает на позицию Соединенных Штатов Америки, которые не подписали Парижскую декларацию.

То, что США не поставили подпись под декларацией - серьезный сигнал. Это может означать, что Вашингтон не хочет брать на себя обязательства, которые невозможно будет реализовать. Не исключено, что американская сторона консультируется с москвой и учитывает ее позицию – говорит политолог.

Еще одним дискуссионным вопросом остается возможность развертывания миротворческой миссии без согласия россии. Формально такие механизмы существуют, говорит эксперт, однако в реальных условиях все упирается в содержание потенциального мирного соглашения.

Если в соглашении будет зафиксирован запрет на размещение западных военных формирований, любая такая миссия автоматически будет считаться нарушением договоренностей. москва сможет заявить, что Украина и партнеры нарушили подписанные соглашения, и использовать это как повод для эскалации – говорит Желиховский.

Политолог также сомневается, что Украина сможет рассчитывать на полноценные миротворческие миссии с боевым мандатом, подобные тем, что были развернуты в Косово или Афганистане. По его словам, максимумом могут быть созданы мониторинговые или ограниченно вооруженные миссии без реальных рычагов влияния.

Я не думаю, что мы увидим в Украине миссии с боевым мандатом. В лучшем случае это будет наблюдение за режимом прекращения огня или символическое присутствие, которое не сможет реально сдержать россию – отметил политолог.

Станислав Желиховский говорит, что главной и самой надежной гарантией безопасности для Украины остаются ее собственные Вооруженные силы. Западная помощь может играть важную роль, но не способна полностью заменить внутреннюю военную способность государства.

Самая эффективная гарантия безопасности - это сильная украинская армия. Если после завершения активной фазы войны Украина сохранит мощные Вооруженные силы, поддержку партнеров и курс на европейскую интеграцию, это будет значительно надежнее любых деклараций – подытоживает политолог.

