Эксклюзив
16:27 • 674 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
16:11 • 1620 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
14:21 • 3172 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
13:11 • 10304 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 15622 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 21516 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 22121 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 22834 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 17981 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
7 января, 09:20 • 17045 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности

Киев • УНН

 • 680 просмотра

Политолог Станислав Желиховский рассказал, что будут означать для Украины миротворческие силы и насколько это эффективно. Он подчеркнул, что для Киева принципиально важно не остаться один на один с россией в послевоенный период.

Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности

Вопрос гарантий безопасности для Украины в случае прекращения боевых действий остается открытым и противоречивым. О том, что будут означать для Украины миротворческие силы и насколько это эффективно - рассказал журналистке УНН политолог Станислав Желиховский.

После саммита лидеров в Париже тема гарантий безопасности для Украины снова оказалась в центре международных дискуссий. Западные партнеры говорят о политических и правовых обязательствах, которые могут быть активированы после прекращения огня, однако конкретики пока не хватает. По словам эксперта, для Киева принципиально важно не остаться один на один с россией в послевоенный период.

Для Украины ключевое, чтобы она не оказалась одна после завершения боевых действий. Речь идет о возможности усиливать обороноспособность и иметь инструменты сдерживания в случае повторной агрессии. Но пока все находится на уровне консультаций, встреч и переговоров 

- отмечает политолог.

Он подчеркивает, что Парижская декларация, подписанная лидерами коалиции желающих, носит скорее рамочный характер. Документ содержит политические и правовые обязательства, но не дает ответа на вопрос, как именно они будут работать на практике. Без четких механизмов и гарантий выполнения такие договоренности остаются уязвимыми.

В декларации много правильных формулировок, но это пока общетеоретическое измерение. Мы не видим четкой концепции, которая бы объясняла, как эти гарантии будут реализованы. Без договоренностей с россией большинство этих положений могут так и не заработать 

- объясняет эксперт.

Отдельное внимание Станислав Желиховский обращает на позицию Соединенных Штатов Америки, которые не подписали Парижскую декларацию. 

То, что США не поставили подпись под декларацией - серьезный сигнал. Это может означать, что Вашингтон не хочет брать на себя обязательства, которые невозможно будет реализовать. Не исключено, что американская сторона консультируется с москвой и учитывает ее позицию 

– говорит политолог.

Еще одним дискуссионным вопросом остается возможность развертывания миротворческой миссии без согласия россии. Формально такие механизмы существуют, говорит эксперт, однако в реальных условиях все упирается в содержание потенциального мирного соглашения.

Если в соглашении будет зафиксирован запрет на размещение западных военных формирований, любая такая миссия автоматически будет считаться нарушением договоренностей. москва сможет заявить, что Украина и партнеры нарушили подписанные соглашения, и использовать это как повод для эскалации 

– говорит Желиховский.

Политолог также сомневается, что Украина сможет рассчитывать на полноценные миротворческие миссии с боевым мандатом, подобные тем, что были развернуты в Косово или Афганистане. По его словам, максимумом могут быть созданы мониторинговые или ограниченно вооруженные миссии без реальных рычагов влияния.

Я не думаю, что мы увидим в Украине миссии с боевым мандатом. В лучшем случае это будет наблюдение за режимом прекращения огня или символическое присутствие, которое не сможет реально сдержать россию 

– отметил политолог.

Станислав Желиховский говорит, что главной и самой надежной гарантией безопасности для Украины остаются ее собственные Вооруженные силы. Западная помощь может играть важную роль, но не способна полностью заменить внутреннюю военную способность государства.

Самая эффективная гарантия безопасности - это сильная украинская армия. Если после завершения активной фазы войны Украина сохранит мощные Вооруженные силы, поддержку партнеров и курс на европейскую интеграцию, это будет значительно надежнее любых деклараций 

– подытоживает политолог.

Зеленский, Стармер и Макрон подписали декларацию о намерениях относительно будущего развертывания многонациональных сил в Украине06.01.26, 20:41 • 4128 просмотров

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Афганистан
Париж
Соединённые Штаты
Украина
Косово