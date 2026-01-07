$42.560.14
13:11 • 4700 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 10533 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 14747 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 17556 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 18360 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 16075 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 15654 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 30095 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52513 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 145817 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Президент України Володимир Зеленський очікує зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, щоб у тому числі обговорити гарантії безпеки для України на термін понад 15 років. Це питання було порушено Зеленським у грудні в Мар-а-Лаго.

Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський розраховує найближчим часом зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, про що повідомив журналістам, пише УНН.

Щодо того, чи є просування у переговорах щодо гарантій безпеки довше, ніж на 15 років. В грудні в Мар-а-Лаго я підняв це питання, Президент Сполучених Штатів Америки взяв паузу в цьому питанні, сказав: будуть розглядати. Думаю, що я найближчим часом зустрінусь з ним. Думаю, у мене буде зустріч у Вашингтоні, а може, десь ще. Подивимось, які плани у Президента. І думаю, там я зможу отримати відповідь на це запитання

- сказав Зеленський.

Доповнення

Наприкінці грудня Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував президенту США Дональда Трампу розглянути надання гарантій безпеки для України на 30-50 років.

У наявних документах термін дії гарантій становить 15 років із можливістю їх подальшого продовження. 

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Вашингтон
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна