Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський розраховує найближчим часом зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, про що повідомив журналістам, пише УНН.

Щодо того, чи є просування у переговорах щодо гарантій безпеки довше, ніж на 15 років. В грудні в Мар-а-Лаго я підняв це питання, Президент Сполучених Штатів Америки взяв паузу в цьому питанні, сказав: будуть розглядати. Думаю, що я найближчим часом зустрінусь з ним. Думаю, у мене буде зустріч у Вашингтоні, а може, десь ще. Подивимось, які плани у Президента. І думаю, там я зможу отримати відповідь на це запитання - сказав Зеленський.

Доповнення

Наприкінці грудня Президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував президенту США Дональда Трампу розглянути надання гарантій безпеки для України на 30-50 років.

У наявних документах термін дії гарантій становить 15 років із можливістю їх подальшого продовження.