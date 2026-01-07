Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает в ближайшее время встретиться с президентом США Дональдом Трампом, о чем сообщил журналистам, пишет УНН.

Относительно того, есть ли продвижение в переговорах по гарантиям безопасности дольше, чем на 15 лет. В декабре в Мар-а-Лаго я поднял этот вопрос, Президент Соединенных Штатов Америки взял паузу в этом вопросе, сказал: будут рассматривать. Думаю, что я в ближайшее время встречусь с ним. Думаю, у меня будет встреча в Вашингтоне, а может, где-то еще. Посмотрим, какие планы у Президента. И думаю, там я смогу получить ответ на этот вопрос - сказал Зеленский.

Дополнение

В конце декабря Президент Владимир Зеленский сообщил, что предложил президенту США Дональду Трампу рассмотреть предоставление гарантий безопасности для Украины на 30-50 лет.

В имеющихся документах срок действия гарантий составляет 15 лет с возможностью их дальнейшего продления.