Трамп стверджує, що росія захопила б Україну без його втручання

$42.560.14
49.800.29
ukenru
13:11 • 6494 перегляди
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 12430 перегляди
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
11:31 • 17327 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
10:27 • 19342 перегляди
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
10:05 • 20061 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
09:26 • 16865 перегляди
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
09:20 • 16261 перегляди
"Не вся інформація може бути публічною, робота триває": Буданов повідомив про конкретні результати переговорів у Парижі
6 січня, 19:00 • 30417 перегляди
Макрон заявив про узгодження Паризької декларації щодо гарантій безпеки для України: що вона передбачає
6 січня, 14:48 • 52856 перегляди
Італійцю Рокко, який поважає путіна та вважає Україну "поганою країною", заборонили в'їзд на 3 роки - ДПСУ
6 січня, 11:59 • 147442 перегляди
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
2.3м/с
92%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Частину лікарень та електротранспорт у Львові відключили від електрики: Садовий звернувся в Кабмін7 січня, 07:01 • 12456 перегляди
Підпільна школа з вихованням дітей у дусі "руського міра": прокуратура повідомила про початок розслідування7 січня, 07:23 • 13370 перегляди
Протести в Ірані: під контроль мітингарів перейшло місто АбдананVideo7 січня, 08:15 • 28410 перегляди
"Знали заздалегідь": начальник Львівської ОВА прокоментував відключення світла у Львові попри заборону Кабміну10:32 • 19012 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 12128 перегляди
Публікації
Торговці смертю: як пов’язані одеська приватна клініка “Одрекс” і похоронний дім “Анубіс”12:23 • 10485 перегляди
Як правильно обрати термобілизну: прості поради11:57 • 12327 перегляди
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
Ексклюзив
11:31 • 17327 перегляди
Мороз і ожеледиця: як уникнути переломів та як діяти, якщо все ж травмувалися6 січня, 11:35 • 65561 перегляди
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 103100 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Андрій Садовий
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Венесуела
Париж
Реклама
УНН Lite
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 36902 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 56707 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 99313 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 90915 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 85477 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
Дипломатка
Фільм

Трамп стверджує, що росія захопила б Україну без його втручання

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Дональд Трамп заявив, що без його втручання росія мала б всю Україну, і нагадав про завершення ним восьми війн. Він також зазначив, що росія та Китай не бояться НАТО без США.

Трамп стверджує, що росія захопила б Україну без його втручання

Президент США Дональд Трамп заявив, що без його втручання "росія зараз мала б всю Україну", а також нагадав, що "самотужки закінчив 8 війн", передає УНН.

Без мого втручання росія зараз мала б всю Україну. Пам'ятайте також, що я самотужки закінчив 8 війн, а Норвегія, член НАТО, нерозумно вирішила не давати мені Нобелівську премію миру. Але це не має значення! Має значення те, що я врятував мільйони життів 

- написав Трамп у своїй соцмережі.

росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа07.01.26, 14:29 • 12431 перегляд

Він додав, що "росія і Китай не боїться НАТО без сполучених штатів", і висловив сумнів, що НАТО буде поруч з США, "якщо ми дійсно будемо потребувати їх".

Всім повезло, що я відновив нашу армію під час мого першого президентського терміну і продовжую це робити. Ми завжди будемо поруч з НАТО, навіть якщо вони не будуть поруч з нами. Єдина країна, яку Китай і росія поважають і бояться, — це США, відновлені Дональдом Трампом. зробімо америку знову великою 

- резюмував Трамп.

Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом07.01.26, 16:21 • 842 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
НАТО
Дональд Трамп
Норвегія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна