Трамп стверджує, що росія захопила б Україну без його втручання
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що без його втручання росія мала б всю Україну, і нагадав про завершення ним восьми війн. Він також зазначив, що росія та Китай не бояться НАТО без США.
Президент США Дональд Трамп заявив, що без його втручання "росія зараз мала б всю Україну", а також нагадав, що "самотужки закінчив 8 війн", передає УНН.
Без мого втручання росія зараз мала б всю Україну. Пам'ятайте також, що я самотужки закінчив 8 війн, а Норвегія, член НАТО, нерозумно вирішила не давати мені Нобелівську премію миру. Але це не має значення! Має значення те, що я врятував мільйони життів
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа07.01.26, 14:29 • 12431 перегляд
Він додав, що "росія і Китай не боїться НАТО без сполучених штатів", і висловив сумнів, що НАТО буде поруч з США, "якщо ми дійсно будемо потребувати їх".
Всім повезло, що я відновив нашу армію під час мого першого президентського терміну і продовжую це робити. Ми завжди будемо поруч з НАТО, навіть якщо вони не будуть поруч з нами. Єдина країна, яку Китай і росія поважають і бояться, — це США, відновлені Дональдом Трампом. зробімо америку знову великою
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом07.01.26, 16:21 • 842 перегляди