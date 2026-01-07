Трамп стверджує, що росія захопила б Україну без його втручання

Президент США Дональд Трамп заявив, що без його втручання "росія зараз мала б всю Україну", а також нагадав, що "самотужки закінчив 8 війн", передає УНН.

Без мого втручання росія зараз мала б всю Україну. Пам'ятайте також, що я самотужки закінчив 8 війн, а Норвегія, член НАТО, нерозумно вирішила не давати мені Нобелівську премію миру. Але це не має значення! Має значення те, що я врятував мільйони життів - написав Трамп у своїй соцмережі.

росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа

Він додав, що "росія і Китай не боїться НАТО без сполучених штатів", і висловив сумнів, що НАТО буде поруч з США, "якщо ми дійсно будемо потребувати їх".

Всім повезло, що я відновив нашу армію під час мого першого президентського терміну і продовжую це робити. Ми завжди будемо поруч з НАТО, навіть якщо вони не будуть поруч з нами. Єдина країна, яку Китай і росія поважають і бояться, — це США, відновлені Дональдом Трампом. зробімо америку знову великою - резюмував Трамп.

Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом