Трамп утверждает, что россия захватила бы Украину без его вмешательства

13:11 • 6716 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
12:29 • 12672 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
11:31 • 17617 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
10:27 • 19566 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
10:05 • 20295 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
09:26 • 16947 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
09:20 • 16318 просмотра
"Не вся информация может быть публичной, работа продолжается": Буданов сообщил о конкретных результатах переговоров в Париже
6 января, 19:00 • 30464 просмотра
Макрон заявил о согласовании Парижской декларации о гарантиях безопасности для Украины: что она предусматривает
6 января, 14:48 • 52893 просмотра
Итальянцу Рокко, который уважает путина и считает Украину "плохой страной", запретили въезд на 3 года - ГПСУ
6 января, 11:59 • 147691 просмотра
Гарантии безопасности для Украины будут включать обязательные обязательства поддержки: Reuters узнало, что в проекте заявления Парижского саммита
Графики отключений электроэнергии
Часть больниц и электротранспорт во Львове отключили от электричества: Садовый обратился в Кабмин
7 января, 07:01
Подпольная школа с воспитанием детей в духе "русского мира": прокуратура сообщила о начале расследования
7 января, 07:23
Протесты в Иране: под контроль митингующих перешел город Абданан
7 января, 08:15
"Знали заранее": начальник Львовской ОВА прокомментировал отключение света во Львове, несмотря на запрет Кабмина
10:32
Как правильно выбрать термобелье: простые советы
11:57
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"
12:23
Как правильно выбрать термобелье: простые советы
11:57
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причина
11:31
Эксклюзив
11:31
Мороз и гололедица: как избежать переломов и как действовать, если все же травмировались
6 января, 11:35
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия
5 января, 18:15
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Рустем Умеров
Андрей Садовый
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Венесуэла
Париж
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"
6 января, 12:31
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж
5 января, 21:31
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокате
4 января, 17:30
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле
4 января, 16:22
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвке
4 января, 15:02
Трамп утверждает, что россия захватила бы Украину без его вмешательства

Киев • УНН

 190 просмотра

Дональд Трамп заявил, что без его вмешательства россия имела бы всю Украину, и напомнил о завершении им восьми войн. Он также отметил, что россия и Китай не боятся НАТО без США.

Трамп утверждает, что россия захватила бы Украину без его вмешательства

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его вмешательства "россия сейчас имела бы всю Украину", а также напомнил, что "в одиночку закончил 8 войн", передает УНН.

Без моего вмешательства россия сейчас имела бы всю Украину. Помните также, что я в одиночку закончил 8 войн, а Норвегия, член НАТО, неразумно решила не давать мне Нобелевскую премию мира. Но это не имеет значения! Имеет значение то, что я спас миллионы жизней 

- написал Трамп в своей соцсети.

россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа07.01.26, 14:29 • 12684 просмотра

Он добавил, что "россия и Китай не боятся НАТО без Соединенных Штатов", и выразил сомнение, что НАТО будет рядом с США, "если мы действительно будем нуждаться в них".

Всем повезло, что я восстановил нашу армию во время моего первого президентского срока и продолжаю это делать. Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами. Единственная страна, которую Китай и россия уважают и боятся, — это США, восстановленные Дональдом Трампом. Сделаем Америку снова великой 

- резюмировал Трамп.

Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время07.01.26, 16:21 • 926 просмотров

Антонина Туманова

