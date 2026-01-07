Трамп утверждает, что россия захватила бы Украину без его вмешательства
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что без его вмешательства россия имела бы всю Украину, и напомнил о завершении им восьми войн. Он также отметил, что россия и Китай не боятся НАТО без США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что без его вмешательства "россия сейчас имела бы всю Украину", а также напомнил, что "в одиночку закончил 8 войн", передает УНН.
Без моего вмешательства россия сейчас имела бы всю Украину. Помните также, что я в одиночку закончил 8 войн, а Норвегия, член НАТО, неразумно решила не давать мне Нобелевскую премию мира. Но это не имеет значения! Имеет значение то, что я спас миллионы жизней
Он добавил, что "россия и Китай не боятся НАТО без Соединенных Штатов", и выразил сомнение, что НАТО будет рядом с США, "если мы действительно будем нуждаться в них".
Всем повезло, что я восстановил нашу армию во время моего первого президентского срока и продолжаю это делать. Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами. Единственная страна, которую Китай и россия уважают и боятся, — это США, восстановленные Дональдом Трампом. Сделаем Америку снова великой
