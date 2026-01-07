Трамп утверждает, что россия захватила бы Украину без его вмешательства

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его вмешательства "россия сейчас имела бы всю Украину", а также напомнил, что "в одиночку закончил 8 войн", передает УНН.

Без моего вмешательства россия сейчас имела бы всю Украину. Помните также, что я в одиночку закончил 8 войн, а Норвегия, член НАТО, неразумно решила не давать мне Нобелевскую премию мира. Но это не имеет значения! Имеет значение то, что я спас миллионы жизней - написал Трамп в своей соцсети.

россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа

Он добавил, что "россия и Китай не боятся НАТО без Соединенных Штатов", и выразил сомнение, что НАТО будет рядом с США, "если мы действительно будем нуждаться в них".

Всем повезло, что я восстановил нашу армию во время моего первого президентского срока и продолжаю это делать. Мы всегда будем рядом с НАТО, даже если они не будут рядом с нами. Единственная страна, которую Китай и россия уважают и боятся, — это США, восстановленные Дональдом Трампом. Сделаем Америку снова великой - резюмировал Трамп.

Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время