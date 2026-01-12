$43.080.09
19:13 • 106 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
18:47 • 1538 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
17:49 • 5276 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
16:29 • 9708 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Ексклюзив
14:17 • 18045 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
14:07 • 15079 перегляди
Тіньові нафтові танкери масово переходять під російський прапор - WSJ
12 січня, 11:16 • 17347 перегляди
Президент США: у Зеленського немає карт, є лише одне - Дональд Трамп
12 січня, 10:11 • 35894 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування
Ексклюзив
12 січня, 08:44 • 36186 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
12 січня, 08:30 • 28986 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Популярнi новини
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві розслідують як замах на вбивство, поліція виявила листування з імовірно ворожими спецслужбамиPhoto12 січня, 09:43 • 4362 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 32257 перегляди
Викрито угрупування, яке намагалося продати одну із найбільших партій "трофейної" зброї за час війни Photo12 січня, 10:02 • 12117 перегляди
В Україні вперше запустили пілотний 5G - у Львові12 січня, 10:15 • 14250 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 27196 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
14:17 • 18045 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 27312 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 35894 перегляди
Третє коло перевірок Odrex: МОЗ може відкликати ще 2 медичні ліцензії клініки через порушення 12 січня, 09:47 • 32372 перегляди
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 12 січня, 08:21 • 37991 перегляди
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 31544 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 27353 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 33389 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 35588 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 91643 перегляди
Київ • УНН

 • 114 перегляди

Президент Зеленський попередив про підготовку росією масованої атаки ракетами та дронами. Ворог планує використати похолодання для максимальних збитків.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні попередив про підготовку росією чергової масованої атаки на об’єкти критичної інфраструктури. За даними розвідки, ворог планує використати комбіновану тактику із застосуванням безпілотників та ракет у найближчі дні. Про це пише УНН.

Деталі

За словами глави держави, російські війська мають на меті скористатися періодом значного похолодання для завдання максимальної шкоди. Стратегія ворога передбачає першочерговий запуск великої кількості дронів для виснаження українських систем протиповітряної оборони з подальшими ракетними ударами.

Найближчим часом росія планує нову масовану атаку. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися

- зазначив Президент.

Зеленський закликав звертати увагу на повітряні тривоги, так як ризик масштабної атаки залишається досить високим.

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Морози в Україні
Енергетика
Опалення
Повітряна тривога
Війна в Україні
Електроенергія
Володимир Зеленський
Україна