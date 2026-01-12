Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
Київ • УНН
Президент Зеленський попередив про підготовку росією масованої атаки ракетами та дронами. Ворог планує використати похолодання для максимальних збитків.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні попередив про підготовку росією чергової масованої атаки на об’єкти критичної інфраструктури. За даними розвідки, ворог планує використати комбіновану тактику із застосуванням безпілотників та ракет у найближчі дні. Про це пише УНН.
Деталі
За словами глави держави, російські війська мають на меті скористатися періодом значного похолодання для завдання максимальної шкоди. Стратегія ворога передбачає першочерговий запуск великої кількості дронів для виснаження українських систем протиповітряної оборони з подальшими ракетними ударами.
Найближчим часом росія планує нову масовану атаку. Дрони для виснаження ППО й ракети. Хочуть скористатися холодом. Найближчими днями цей удар може відбутися
Зеленський закликав звертати увагу на повітряні тривоги, так як ризик масштабної атаки залишається досить високим.
