Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении предупредил о подготовке Россией очередной массированной атаки на объекты критической инфраструктуры. По данным разведки, враг планирует использовать комбинированную тактику с применением беспилотников и ракет в ближайшие дни. Об этом пишет УНН.

По словам главы государства, российские войска намерены воспользоваться периодом значительного похолодания для нанесения максимального ущерба. Стратегия врага предусматривает первоочередной запуск большого количества дронов для истощения украинских систем противовоздушной обороны с последующими ракетными ударами.

Иран продал россии ракеты на сумму 2,7 миллиарда долларов

В ближайшее время Россия планирует новую массированную атаку. Дроны для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом. В ближайшие дни этот удар может произойти