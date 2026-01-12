$43.080.09
50.140.03
ukenru
19:13 • 30 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
18:47 • 1364 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
17:49 • 5070 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29 • 9516 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
14:17 • 17878 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 15006 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 17311 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 35809 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 36170 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 28978 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1м/с
88%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве расследуют как покушение на убийство, полиция обнаружила переписку с предположительно враждебными спецслужбамиPhoto12 января, 09:43 • 4256 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 31980 просмотра
Разоблачена группировка, пытавшаяся продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время войныPhoto12 января, 10:02 • 11962 просмотра
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове12 января, 10:15 • 14090 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 26900 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
14:17 • 17878 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 27149 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 35809 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 32217 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 37917 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Киевская область
Иран
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 31480 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 27294 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 33343 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 35545 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 91600 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Социальная сеть
НАСАМС

Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Президент Зеленский предупредил о подготовке Россией массированной атаки ракетами и дронами. Враг планирует использовать похолодание для максимального ущерба.

Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении предупредил о подготовке Россией очередной массированной атаки на объекты критической инфраструктуры. По данным разведки, враг планирует использовать комбинированную тактику с применением беспилотников и ракет в ближайшие дни. Об этом пишет УНН.

Детали

По словам главы государства, российские войска намерены воспользоваться периодом значительного похолодания для нанесения максимального ущерба. Стратегия врага предусматривает первоочередной запуск большого количества дронов для истощения украинских систем противовоздушной обороны с последующими ракетными ударами.

Иран продал россии ракеты на сумму 2,7 миллиарда долларов12.01.26, 20:14 • 1768 просмотров

В ближайшее время Россия планирует новую массированную атаку. Дроны для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом. В ближайшие дни этот удар может произойти

- отметил Президент.

Зеленский призвал обращать внимание на воздушные тревоги, так как риск масштабной атаки остается достаточно высоким.

Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский12.01.26, 20:47 • 1354 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Воздушная тревога
Война в Украине
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Украина