Иран продал россии ракеты на сумму 2,7 миллиарда долларов

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Эксклюзив
17:49 • 1280 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
16:29 • 4642 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Эксклюзив
14:17 • 14113 просмотра
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
14:07 • 12967 просмотра
Теневые нефтяные танкеры массово переходят под российский флаг - WSJ
12 января, 11:16 • 15903 просмотра
Президент США: у Зеленского нет карт, есть только одно - Дональд Трамп
12 января, 10:11 • 33576 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования
Эксклюзив
12 января, 08:44 • 34980 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
12 января, 08:30 • 28298 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
12 января, 05:16 • 30143 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 37464 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.6м/с
82%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 35753 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 29008 просмотра
Разоблачена группировка, пытавшаяся продать одну из крупнейших партий "трофейного" оружия за время войныPhoto12 января, 10:02 • 10315 просмотра
В Украине впервые запустили пилотный 5G - во Львове12 января, 10:15 • 12418 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 23773 просмотра
публикации
Не обвал, а коррекция: что происходит с валютным курсом и чего ждать дальше
Эксклюзив
14:17 • 14108 просмотра
Игнорирование нацбезопасности: почему профильный заместитель министра Деркач "закрывает глаза" на попытки назначить Зелинского главой Госавиаслужбы12 января, 10:30 • 23904 просмотра
Татьянин день: история веры, традиции и новая дата празднования12 января, 10:11 • 33572 просмотра
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений12 января, 09:47 • 29132 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания12 января, 08:21 • 35877 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Венесуэла
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 30542 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 26455 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 32559 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 34848 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 90897 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
The New York Times
Ракетная система С-300
ЗРК Бук

Иран продал россии ракеты на сумму 2,7 миллиарда долларов

Киев • УНН

 • 8 просмотра

россия закупила у Ирана баллистические ракеты и средства ПВО на 2,7 миллиарда долларов до полномасштабного вторжения. Общие расходы москвы на иранское вооружение превысили 4 миллиарда долларов.

Иран продал россии ракеты на сумму 2,7 миллиарда долларов
Фото: Bloomberg

РФ закупила у Ирана баллистические ракеты и средства противовоздушной обороны на сумму около 2,7 миллиарда долларов. Согласно оценке западного чиновника по безопасности, эти контракты были заключены в период с октября 2021 года до начала полномасштабного вторжения в Украину. Общие расходы Москвы на иранское вооружение с конца 2021 года уже превысили 4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным источника, закупки охватывают сотни единиц ракетного вооружения различных типов. В частности, речь идет о поставках сотен баллистических ракет малой дальности "Fath-360", а также почти 500 других баллистических ракет малой дальности. Помимо наступательного вооружения, контракт предусматривал передачу примерно 200 ракет класса "земля-воздух" для систем противовоздушной обороны.

ЮАР начала совместные военно-морские учения с Россией, Китаем и Ираном10.01.26, 22:32 • 4222 просмотра

Оценка западной разведки свидетельствует, что Иран также поставил миллионы боеприпасов и снарядов. Указанные цифры не являются окончательными, поскольку ожидается поставка дополнительного оборудования в рамках действующих договоренностей.

Сотрудничество в сфере беспилотных технологий

Отдельным направлением оборонного взаимодействия стал контракт на сумму 1,75 миллиарда долларов, подписанный в начале 2023 года. Он касался поставки дронов-камикадзе "Шахед-136" и передачи технологий для их производства на территории России. Это позволило Москве наладить выпуск аналогичных беспилотников под названием "Герань-2".

Министерство иностранных дел Ирана пока не предоставило официальных комментариев относительно обнародованных данных об объемах военного экспорта в РФ.  

Центр противодействия дезинформации: РФ развернула массовую вербовку наемников в Иране14.12.25, 15:59 • 4076 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Шахед-136
Украина
Иран