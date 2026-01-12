Иран продал россии ракеты на сумму 2,7 миллиарда долларов
Киев • УНН
россия закупила у Ирана баллистические ракеты и средства ПВО на 2,7 миллиарда долларов до полномасштабного вторжения. Общие расходы москвы на иранское вооружение превысили 4 миллиарда долларов.
РФ закупила у Ирана баллистические ракеты и средства противовоздушной обороны на сумму около 2,7 миллиарда долларов. Согласно оценке западного чиновника по безопасности, эти контракты были заключены в период с октября 2021 года до начала полномасштабного вторжения в Украину. Общие расходы Москвы на иранское вооружение с конца 2021 года уже превысили 4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным источника, закупки охватывают сотни единиц ракетного вооружения различных типов. В частности, речь идет о поставках сотен баллистических ракет малой дальности "Fath-360", а также почти 500 других баллистических ракет малой дальности. Помимо наступательного вооружения, контракт предусматривал передачу примерно 200 ракет класса "земля-воздух" для систем противовоздушной обороны.
Оценка западной разведки свидетельствует, что Иран также поставил миллионы боеприпасов и снарядов. Указанные цифры не являются окончательными, поскольку ожидается поставка дополнительного оборудования в рамках действующих договоренностей.
Сотрудничество в сфере беспилотных технологий
Отдельным направлением оборонного взаимодействия стал контракт на сумму 1,75 миллиарда долларов, подписанный в начале 2023 года. Он касался поставки дронов-камикадзе "Шахед-136" и передачи технологий для их производства на территории России. Это позволило Москве наладить выпуск аналогичных беспилотников под названием "Герань-2".
Министерство иностранных дел Ирана пока не предоставило официальных комментариев относительно обнародованных данных об объемах военного экспорта в РФ.
