Центр противодействия дезинформации: РФ развернула массовую вербовку наемников в Иране

$42.270.00
49.520.00
ukenru
Эксклюзив
12:56 • 2354 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
10:14 • 7790 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 30840 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 55356 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 39413 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 38803 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 31757 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 19836 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 18838 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 16506 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
0.8м/с
93%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В пригороде Парижа заработала самая длинная в Европе городская канатная дорога14 декабря, 04:44 • 7962 просмотра
Стармер готовит смену посла в США на фоне обострения отношений с Трампом14 декабря, 05:38 • 7384 просмотра
армия рф потеряла за сутки 710 военнослужащих - Генштаб ВСУ14 декабря, 05:46 • 4450 просмотра
В Баварии задержали пятерых человек за подготовку атаки на рождественскую ярмарку14 декабря, 06:30 • 3614 просмотра
Силы ПВО уничтожили 110 из 138 беспилотников, которыми россияне с вечера атаковали Украину14 декабря, 07:29 • 8966 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 37036 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 43115 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 42230 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 51966 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 76024 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Кир Стармер
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Беларусь
Литва
Реклама
УНН Lite
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 20252 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 22423 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 27349 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 61794 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 42269 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Ракетная система С-300
Ракетная система С-400

Центр противодействия дезинформации: РФ развернула массовую вербовку наемников в Иране

Киев • УНН

 • 188 просмотра

ЦПД сообщает об активизации вербовочной кампании РФ в Иране для пополнения войск. Иранцам предлагают 20 тысяч долларов "подъемных" и 2 тысячи долларов ежемесячно за присоединение к российской армии.

Центр противодействия дезинформации: РФ развернула массовую вербовку наемников в Иране

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) сообщает об активизации вербовочной кампании Российской Федерации на территории Ирана для пополнения своих войск. Об этом пишет УНН.

Подробности

В городах Ирана массово появились листовки, предлагающие иранцам присоединиться к российской армии за высокое финансовое вознаграждение: 20 тысяч долларов "подъемных" и примерно 2 тысячи долларов ежемесячно. Объявления направляют в специализированный Telegram-канал, где вербовка ведется на нескольких языках. Журналисты, пообщавшиеся с рекрутером, получили подтверждение, что кампания координируется российской стороной непосредственно в Иране.

Коваленко: кадры с погибшими россиянами под Покровском свидетельствуют о неэффективности количественного превосходства в войне08.12.25, 06:16 • 31414 просмотров

ЦПД отмечает, что Иран является уязвимой целью из-за тяжелой экономической ситуации, высокого уровня безработицы и значительного количества афганских беженцев. Эта кампания является типичным элементом системной вербовочной сети РФ, которая много лет ищет наемников в кризисных странах.

По данным разведок, вербовка в Иране является частью более широкой стратегии РФ для компенсации огромных потерь и подготовки к новым наступательным действиям. По оценкам, Россия уже привлекла не менее 18 тыс. иностранцев из 128 стран.

ССО уничтожили группу оккупантов в Донецкой области, включая африканского наемника, пытавших местного жителя04.12.25, 18:22 • 9218 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Иран