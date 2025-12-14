Центр противодействия дезинформации: РФ развернула массовую вербовку наемников в Иране
Киев • УНН
ЦПД сообщает об активизации вербовочной кампании РФ в Иране для пополнения войск. Иранцам предлагают 20 тысяч долларов "подъемных" и 2 тысячи долларов ежемесячно за присоединение к российской армии.
Центр противодействия дезинформации (ЦПД) сообщает об активизации вербовочной кампании Российской Федерации на территории Ирана для пополнения своих войск. Об этом пишет УНН.
Подробности
В городах Ирана массово появились листовки, предлагающие иранцам присоединиться к российской армии за высокое финансовое вознаграждение: 20 тысяч долларов "подъемных" и примерно 2 тысячи долларов ежемесячно. Объявления направляют в специализированный Telegram-канал, где вербовка ведется на нескольких языках. Журналисты, пообщавшиеся с рекрутером, получили подтверждение, что кампания координируется российской стороной непосредственно в Иране.
ЦПД отмечает, что Иран является уязвимой целью из-за тяжелой экономической ситуации, высокого уровня безработицы и значительного количества афганских беженцев. Эта кампания является типичным элементом системной вербовочной сети РФ, которая много лет ищет наемников в кризисных странах.
По данным разведок, вербовка в Иране является частью более широкой стратегии РФ для компенсации огромных потерь и подготовки к новым наступательным действиям. По оценкам, Россия уже привлекла не менее 18 тыс. иностранцев из 128 стран.
