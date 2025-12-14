Центр протидії дезінформації: рф розгорнула масове вербування найманців в Ірані
Київ • УНН
ЦПД повідомляє про активізацію вербувальної кампанії рф в Ірані для поповнення військ. Іранцям пропонують 20 тисяч доларів "підйомних" та 2 тисячі доларів щомісяця за приєднання до російської армії.
Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомляє про активізацію вербувальної кампанії російської федерації на території Ірану для поповнення своїх військ. Про це пише УНН.
Деталі
У містах Ірану масово з’явилися листівки, які пропонують іранцям приєднатися до російської армії за високу фінансову винагороду: 20 тисяч доларів "підйомних" та приблизно 2 тисячі доларів щомісяця. Оголошення спрямовують до спеціалізованого Telegram-каналу, де вербування ведеться кількома мовами. Журналісти, які поспілкувалися з рекрутером, отримали підтвердження, що кампанія координується російською стороною безпосередньо в Ірані.
ЦПД зазначає, що Іран є уразливою ціллю через скрутну економічну ситуацію, високе безробіття та значну кількість афганських біженців. Ця кампанія є типовим елементом системної вербувальної мережі рф, яка багато років шукає найманців у кризових країнах.
За даними розвідок, вербування в Ірані є частиною ширшої стратегії рф для компенсації величезних втрат і підготовки до нових наступальних дій. За оцінками, росія вже залучила щонайменше 18 тис. іноземців зі 128 країн.
