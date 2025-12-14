$42.270.00
Ексклюзив
12:56 • 2194 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
10:14 • 7586 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 30763 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 55241 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 39366 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 38758 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 31717 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19826 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18834 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16503 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
Центр протидії дезінформації: рф розгорнула масове вербування найманців в Ірані

Київ • УНН

 • 84 перегляди

ЦПД повідомляє про активізацію вербувальної кампанії рф в Ірані для поповнення військ. Іранцям пропонують 20 тисяч доларів "підйомних" та 2 тисячі доларів щомісяця за приєднання до російської армії.

Центр протидії дезінформації: рф розгорнула масове вербування найманців в Ірані

Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомляє про активізацію вербувальної кампанії російської федерації на території Ірану для поповнення своїх військ. Про це пише УНН.

Деталі

У містах Ірану масово з’явилися листівки, які пропонують іранцям приєднатися до російської армії за високу фінансову винагороду: 20 тисяч доларів "підйомних" та приблизно 2 тисячі доларів щомісяця. Оголошення спрямовують до спеціалізованого Telegram-каналу, де вербування ведеться кількома мовами. Журналісти, які поспілкувалися з рекрутером, отримали підтвердження, що кампанія координується російською стороною безпосередньо в Ірані.

Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні08.12.25, 06:16 • 31414 переглядiв

ЦПД зазначає, що Іран є уразливою ціллю через скрутну економічну ситуацію, високе безробіття та значну кількість афганських біженців. Ця кампанія є типовим елементом системної вербувальної мережі рф, яка багато років шукає найманців у кризових країнах.

За даними розвідок, вербування в Ірані є частиною ширшої стратегії рф для компенсації величезних втрат і підготовки до нових наступальних дій. За оцінками, росія вже залучила щонайменше 18 тис. іноземців зі 128 країн.

ССО знищили групу окупантів на Донеччині, включно з африканським найманцем, що катували місцевого жителя04.12.25, 18:22 • 9218 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Іран