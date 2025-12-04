ССО знищили групу окупантів на Донеччині, включно з африканським найманцем, що катували місцевого жителя
Оператори 8-го полку ССО України знищили групу російських військовослужбовців на Донеччині, що катували місцевого жителя. Серед ліквідованих був африканець з позивним "Малік".
На Донеччині оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій України ліквідували групу російських військовослужбовців, які проникли в населений пункт Ярова та катували місцевого жителя. Серед знищених окупантів виявився африканець із позивним "Малік". Про це ССО повідомили у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ показали відео своєї бойової роботи на Донеччині.
Ворог скористався складними погодними умовами для розвідки українських позицій. Під час свого перебування окупанти захопили цивільного мешканця, піддавали його тортурам і примушували до співпраці.
Деталі спецоперації ССО
Українські бійці перехопили місцевого жителя, який виконував завдання ворога, і провели швидкий допит. Після дорозвідки будівлі, де ховалися росіяни, розпочався бій.
У результаті успішного нальоту знищено трьох окупантів, включаючи африканського найманця "Маліка". Здобуто цінні трофеї: документи, зброю та радіостанції противника.
