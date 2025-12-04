ССО знищили групу окупантів на Донеччині, включно з африканським найманцем, що катували місцевого жителя

$42.200.13
Ексклюзив
15:01 • 6488 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити "конвеєр трагедій"
12:31 • 12507 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 23091 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 15102 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 16879 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 17290 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 26473 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 43586 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 36084 перегляди
Це вже не сліпий "камікадзе", а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію "шахедів" Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45944 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
15:01 • 6488 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 15735 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
12:12 • 23091 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 35631 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 62988 перегляди
ССО знищили групу окупантів на Донеччині, включно з африканським найманцем, що катували місцевого жителя

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Оператори 8-го полку ССО України знищили групу російських військовослужбовців на Донеччині, що катували місцевого жителя. Серед ліквідованих був африканець з позивним "Малік".

ССО знищили групу окупантів на Донеччині, включно з африканським найманцем, що катували місцевого жителя

На Донеччині оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій України ліквідували групу російських військовослужбовців, які проникли в населений пункт Ярова та катували місцевого жителя. Серед знищених окупантів виявився африканець із позивним "Малік". Про це ССО повідомили у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ показали відео своєї бойової роботи на Донеччині.

Ворог скористався складними погодними умовами для розвідки українських позицій. Під час свого перебування окупанти захопили цивільного мешканця, піддавали його тортурам і примушували до співпраці.

Оператори ССО ЗСУ ліквідували трьох окупантів у Покровську на Донеччині03.12.25, 16:48 • 2826 переглядiв

Деталі спецоперації ССО

Українські бійці перехопили місцевого жителя, який виконував завдання ворога, і провели швидкий допит. Після дорозвідки будівлі, де ховалися росіяни, розпочався бій.

У результаті успішного нальоту знищено трьох окупантів, включаючи африканського найманця "Маліка". Здобуто цінні трофеї: документи, зброю та радіостанції противника.

ч. ССО атакували окупантів на Донбасі: уражено склади та особовий склад, відео

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Донецька область
Збройні сили України