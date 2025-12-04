ССО уничтожили группу оккупантов в Донецкой области, включая африканского наемника, пытавших местного жителя

В Донецкой области операторы 8-го полка Сил специальных операций Украины ликвидировали группу российских военнослужащих, проникших в населенный пункт Яровая и пытавших местного жителя. Среди уничтоженных оккупантов оказался африканец с позывным "Малик". Об этом ССО сообщили в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Бойцы Сил специальных операций ВСУ показали видео своей боевой работы в Донецкой области.

Враг воспользовался сложными погодными условиями для разведки украинских позиций. Во время своего пребывания оккупанты захватили гражданского жителя, подвергали его пыткам и принуждали к сотрудничеству.

Детали спецоперации ССО

Украинские бойцы перехватили местного жителя, выполнявшего задание врага, и провели быстрый допрос. После доразведки здания, где скрывались россияне, начался бой.

В результате успешного налета уничтожены трое оккупантов, включая африканского наемника "Малика". Добыты ценные трофеи: документы, оружие и радиостанции противника.

