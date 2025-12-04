ССО уничтожили группу оккупантов в Донецкой области, включая африканского наемника, пытавших местного жителя

$42.200.13
49.230.04
ukenru
Эксклюзив
15:01 • 6708 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31 • 12639 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 23287 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 15198 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 16969 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 17340 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 26512 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 43639 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36091 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45949 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
97%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу4 декабря, 07:55 • 17918 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 19396 просмотра
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман11:36 • 10119 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 15766 просмотра
Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС12:47 • 6352 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
15:01 • 6710 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 15897 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
12:12 • 23290 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 35741 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 63076 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Бельгия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10 • 3226 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 19495 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 24493 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 69348 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 72352 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
The New York Times
Фильм

ССО уничтожили группу оккупантов в Донецкой области, включая африканского наемника, пытавших местного жителя

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Операторы 8-го полка ССО Украины уничтожили группу российских военнослужащих в Донецкой области, пытавших местного жителя. Среди ликвидированных был африканец с позывным "Малик".

ССО уничтожили группу оккупантов в Донецкой области, включая африканского наемника, пытавших местного жителя

В Донецкой области операторы 8-го полка Сил специальных операций Украины ликвидировали группу российских военнослужащих, проникших в населенный пункт Яровая и пытавших местного жителя. Среди уничтоженных оккупантов оказался африканец с позывным "Малик". Об этом ССО сообщили в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Бойцы Сил специальных операций ВСУ показали видео своей боевой работы в Донецкой области.

Враг воспользовался сложными погодными условиями для разведки украинских позиций. Во время своего пребывания оккупанты захватили гражданского жителя, подвергали его пыткам и принуждали к сотрудничеству.

Операторы ССО ВСУ ликвидировали трех оккупантов в Покровске Донецкой области03.12.25, 16:48 • 2828 просмотров

Детали спецоперации ССО

Украинские бойцы перехватили местного жителя, выполнявшего задание врага, и провели быстрый допрос. После доразведки здания, где скрывались россияне, начался бой.

В результате успешного налета уничтожены трое оккупантов, включая африканского наемника "Малика". Добыты ценные трофеи: документы, оружие и радиостанции противника.

ч. ССО атаковали оккупантов на Донбассе: поражены склады и личный состав, видео

Степан Гафтко

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Донецкая область
Вооруженные силы Украины