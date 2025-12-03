Операторы ССО ВСУ ликвидировали трех оккупантов в Покровске Донецкой области
Киев • УНН
Украинские спецназовцы из 3-го полка ССО ВСУ провели спецоперацию в Покровске, уничтожив трех российских оккупантов. Один был ликвидирован из стрелкового оружия, еще двое - с помощью FPV-дрона и точного выстрела.
Операторы 3-го полка Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешные специальные операции против российских оккупантов в Покровске Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ССО.
Подробности
Украинские спецназовцы показали кадры, на которых видно, как уничтожают вражеских военнослужащих. Первый российский оккупант был уничтожен из стрелкового оружия, двух других, пытавшихся спрятаться в кустах, также обнаружили и уничтожили с помощью FPV-дрона и точного выстрела, заявили в ССО.
Внимание, видео 18+!!!
Несмотря на массированные обстрелы индустриальных объектов и попытки врага там закрепиться, операторам ССО удалось успешно провести специальные действия и уничтожить трех оккупантов, выдвинувшихся к запланированной точке
Напомним
Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что Силы обороны продолжают контролировать часть города Покровск Донецкой области.