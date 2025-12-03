$42.330.01
11:38
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі
2 грудня, 12:35
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
2 грудня, 11:33
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
Українські військові продовжують контролювати частину Покровська - ЦПД

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Сили оборони України зберігають контроль над частиною міста Покровськ на Донеччині. Цю інформацію підтвердив начальник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Українські військові продовжують контролювати частину Покровська - ЦПД

Сили оборони України продовжують контролювати частину міста Покровськ Донецької області. Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Частина міста Покровськ перебуває під контролем Сил оборони України

– заявив він.

Додатково

Командування 3-го Армійського корпусу спростувало брехню начальника російського генштабу валерія герасимова про нібито "прорив" у Лимані Донецької області.

Також у 11-му Армійському корпусі спростували заяви росіян про нібито "захоплення Клинового". Там зазначили, що подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку війни проти України.

Крім того, Центр протидії дезінформації РНБО України спростував брехливі заяви росіян про нібито "повний контроль" над обома берегами річки Оскіл у Куп’янську Харківської області.

Ще у ЦПД заявили, що російські спроби окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ 2 грудня спростував чергову брехню росіян про нібито захоплення Куп’янська, Покровська і Вовчанська.

Євген Устименко

