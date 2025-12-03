Українські військові продовжують контролювати частину Покровська - ЦПД

Сили оборони України продовжують контролювати частину міста Покровськ Донецької області. Про це повідомив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

Частина міста Покровськ перебуває під контролем Сил оборони України – заявив він.

Додатково

Командування 3-го Армійського корпусу спростувало брехню начальника російського генштабу валерія герасимова про нібито "прорив" у Лимані Донецької області.

Також у 11-му Армійському корпусі спростували заяви росіян про нібито "захоплення Клинового". Там зазначили, що подібні інформаційні вкиди є частиною регулярної російської пропагандистської практики, яка триває з початку війни проти України.

Крім того, Центр протидії дезінформації РНБО України спростував брехливі заяви росіян про нібито "повний контроль" над обома берегами річки Оскіл у Куп’янську Харківської області.

Ще у ЦПД заявили, що російські спроби окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ 2 грудня спростував чергову брехню росіян про нібито захоплення Куп’янська, Покровська і Вовчанська.