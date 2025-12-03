$42.330.01
Спроби росіян окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися - ЦПД РНБО

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив про провал спроб росіян окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку. Він зазначив, що росіяни не здатні проломити фронт, попри важкі бої.

Спроби росіян окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися - ЦПД РНБО

Російські спроби окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися, повідомив у середу керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

Спроби росіян окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися

- повідомив керівник ЦПД РНБО Коваленко.

"путін надувається як кулька перед американцями у спробі продемонструвати, що "може на фронті все", але реальність протилежна. росіяни не здатні проломити фронт, хоч бої тривають і справді дуже важкі. Мета рф лишається незмінною - знищення держави Україна, але нічого в них не вийде", - зазначив Коваленко.

Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська02.12.25, 14:35 • 35026 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Гуляйполе
Україна