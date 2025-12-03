Спроби росіян окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися - ЦПД РНБО

Російські спроби окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися, повідомив у середу керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

"путін надувається як кулька перед американцями у спробі продемонструвати, що "може на фронті все", але реальність протилежна. росіяни не здатні проломити фронт, хоч бої тривають і справді дуже важкі. Мета рф лишається незмінною - знищення держави Україна, але нічого в них не вийде", - зазначив Коваленко.

