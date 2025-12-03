Спроби росіян окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив про провал спроб росіян окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку. Він зазначив, що росіяни не здатні проломити фронт, попри важкі бої.
Російські спроби окупувати Гуляйполе на Запорізькому напрямку провалилися, повідомив у середу керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.
"путін надувається як кулька перед американцями у спробі продемонструвати, що "може на фронті все", але реальність протилежна. росіяни не здатні проломити фронт, хоч бої тривають і справді дуже важкі. Мета рф лишається незмінною - знищення держави Україна, але нічого в них не вийде", - зазначив Коваленко.
