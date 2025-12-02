$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські фейки про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська. У Покровську Сили оборони утримують північну частину міста, а у Вовчанську українські захисники стійко тримають позиції.

Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська

Генеральний штаб ЗСУ спростував чергову брехню росіян про нібито захоплення Куп’янська, Покровська і Вовчанська. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб.

Деталі

У Покровську Донецької області Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога.

Водночас напруженою є ситуація у Вовчанську на Харківщині. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БПЛА й артилерію. Однак українські захисники стійко утримують позиції.

Демонстраційні місії росіян із триколорами означають для окупантів лише одне - вони будуть знищені Силами оборони України

 - заявили в Генштабі.

Нагадаємо

росіяни влаштували спробу "флаговтику" у Покровську заради пропаганди, після цього вони поспіхом втекли.

Євген Устименко

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Донецька область
Харківська область
Генеральний штаб Збройних сил України