Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ спростував російські фейки про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська. У Покровську Сили оборони утримують північну частину міста, а у Вовчанську українські захисники стійко тримають позиції.
Генеральний штаб ЗСУ спростував чергову брехню росіян про нібито захоплення Куп’янська, Покровська і Вовчанська. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генштаб.
Деталі
У Покровську Донецької області Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога.
Водночас напруженою є ситуація у Вовчанську на Харківщині. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БПЛА й артилерію. Однак українські захисники стійко утримують позиції.
Демонстраційні місії росіян із триколорами означають для окупантів лише одне - вони будуть знищені Силами оборони України
Нагадаємо
росіяни влаштували спробу "флаговтику" у Покровську заради пропаганди, після цього вони поспіхом втекли.