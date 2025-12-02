$42.340.08
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские фейки о захвате Купянска, Покровска и Волчанска. В Покровске Силы обороны удерживают северную часть города, а в Волчанске украинские защитники стойко держат позиции.

Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска

Генеральный штаб ВСУ опроверг очередную ложь россиян о якобы захвате Купянска, Покровска и Волчанска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб.

Подробности

В Покровске Донецкой области Силы обороны удерживают северную часть города по линии железной дороги. Продолжаются поисково-штурмовые действия для ликвидации очагов врага.

В то же время напряженной является ситуация в Волчанске на Харьковщине. Враг не оставляет попыток продвинуться в этом населенном пункте, применяя малые пехотные группы, ударные БПЛА и артиллерию. Однако украинские защитники стойко удерживают позиции.

Демонстрационные миссии россиян с триколорами означают для оккупантов только одно - они будут уничтожены Силами обороны Украины

 - заявили в Генштабе.

Напомним

россияне устроили попытку "флаговтика" в Покровске ради пропаганды, после этого они спешно сбежали.

