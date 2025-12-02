Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Киев • УНН
Генштаб ВСУ опроверг российские фейки о захвате Купянска, Покровска и Волчанска. В Покровске Силы обороны удерживают северную часть города, а в Волчанске украинские защитники стойко держат позиции.
Генеральный штаб ВСУ опроверг очередную ложь россиян о якобы захвате Купянска, Покровска и Волчанска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб.
Подробности
В Покровске Донецкой области Силы обороны удерживают северную часть города по линии железной дороги. Продолжаются поисково-штурмовые действия для ликвидации очагов врага.
В то же время напряженной является ситуация в Волчанске на Харьковщине. Враг не оставляет попыток продвинуться в этом населенном пункте, применяя малые пехотные группы, ударные БПЛА и артиллерию. Однако украинские защитники стойко удерживают позиции.
Демонстрационные миссии россиян с триколорами означают для оккупантов только одно - они будут уничтожены Силами обороны Украины
Напомним
россияне устроили попытку "флаговтика" в Покровске ради пропаганды, после этого они спешно сбежали.