росіяни влаштували спробу "флаговтику" у Покровську для пропаганди, триває зачистка ворога - угруповання "Схід"
Київ • УНН
російські війська здійснили спробу "флаговтику" у Покровську, щоб пропагандисти використали це як доказ контролю над містом. Після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі.
росіяни влаштували спробу "флаговтику" у Покровську заради пропаганди, після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп, повідомило угруповання військ "Схід" повідомило у зведенні на 10:00 2 грудня, пише УНН.
У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Загарбники, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу "флагофтику" в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська. Після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп. Намагання окупантів створювати пропагандистські ілюстрації того, що вони начебто контролюють місто, ведуть до суттєвих втрат їх живої сили
Як вказано, "попри несприятливі погодні умови, наші підрозділи не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження груп противника".
"У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста", - зазначається у зведенні.
"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - вказали в угрупованні військ "Схід".
Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"02.12.25, 07:42 • 3340 переглядiв