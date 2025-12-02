росіяни влаштували спробу "флаговтику" у Покровську для пропаганди, триває зачистка ворога - угруповання "Схід"

$42.340.08
49.310.42
ukenru
10:08 • 140 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
06:00 • 31727 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 39456 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 52873 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 45193 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 42214 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 33863 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 28664 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24766 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 63864 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
96%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії2 грудня, 02:19 • 28719 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський2 грудня, 02:53 • 27269 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України2 грудня, 04:03 • 27730 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА07:07 • 18626 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 07:31 • 5448 перегляди
Публікації
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
06:00 • 31733 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 40009 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 46423 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 54593 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 63866 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Одеська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 33015 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 35439 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 91923 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 67125 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 83296 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
С-300
Соціальна мережа
Шахед-136

росіяни влаштували спробу "флаговтику" у Покровську для пропаганди, триває зачистка ворога - угруповання "Схід"

Київ • УНН

 • 160 перегляди

російські війська здійснили спробу "флаговтику" у Покровську, щоб пропагандисти використали це як доказ контролю над містом. Після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп. У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі.

росіяни влаштували спробу "флаговтику" у Покровську для пропаганди, триває зачистка ворога - угруповання "Схід"

росіяни влаштували спробу "флаговтику" у Покровську заради пропаганди, після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп, повідомило угруповання військ "Схід" повідомило у зведенні на 10:00 2 грудня, пише УНН.

У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Загарбники, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу "флагофтику" в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська. Після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп. Намагання окупантів створювати пропагандистські ілюстрації того, що вони начебто контролюють місто, ведуть до суттєвих втрат їх живої сили

- наголосили в угрупованні військ "Схід".

Як вказано, "попри несприятливі погодні умови, наші підрозділи не припиняють повітряну розвідку, коригування та вогневе ураження груп противника".

"У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста", - зазначається у зведенні.

"Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів всім необхідним", - вказали в угрупованні військ "Схід".

Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"02.12.25, 07:42 • 3340 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Мирноград