росіяни влаштували спробу "флаговтику" у Покровську для пропаганди, триває зачистка ворога - угруповання "Схід"

росіяни влаштували спробу "флаговтику" у Покровську заради пропаганди, після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп, повідомило угруповання військ "Схід" повідомило у зведенні на 10:00 2 грудня, пише УНН.

У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Загарбники, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу "флагофтику" в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська. Після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп. Намагання окупантів створювати пропагандистські ілюстрації того, що вони начебто контролюють місто, ведуть до суттєвих втрат їх живої сили