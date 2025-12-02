$42.340.08
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 1574 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
06:00 • 33185 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 40448 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 53740 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 45925 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 42689 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 34112 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 28804 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 24854 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

россияне устроили попытку "флаговтика" в Покровске для пропаганды, продолжается зачистка врага - группировка "Восток"

Киев • УНН

 • 628 просмотра

российские войска предприняли попытку "флаговтика" в Покровске, чтобы пропагандисты использовали это как доказательство контроля над городом. После этого они спешно сбежали, продолжается зачистка вражеских групп. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи.

россияне устроили попытку "флаговтика" в Покровске для пропаганды, продолжается зачистка врага - группировка "Восток"

россияне устроили попытку "флаговтика" в Покровске ради пропаганды, после этого они поспешно сбежали, продолжается зачистка вражеских групп, сообщила группировка войск "Восток" сообщила в сводке на 10:00 2 декабря, пишет УНН.

В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Захватчики, воспользовавшись густым туманом, предприняли очередную попытку "флагофтика" в одном из районов города, чтобы пропагандисты использовали это как доказательство взятия под контроль всего Покровска. После этого они поспешно сбежали, продолжается зачистка вражеских групп. Попытки оккупантов создавать пропагандистские иллюстрации того, что они якобы контролируют город, приводят к существенным потерям их живой силы

- подчеркнули в группировке войск "Восток".

Как указано, "несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши подразделения не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение групп противника".

"В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу", - отмечается в сводке.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", - указали в группировке войск "Восток".

Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"02.12.25, 07:42 • 3456 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Мирноград