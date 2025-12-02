россияне устроили попытку "флаговтика" в Покровске для пропаганды, продолжается зачистка врага - группировка "Восток"

россияне устроили попытку "флаговтика" в Покровске ради пропаганды, после этого они поспешно сбежали, продолжается зачистка вражеских групп, сообщила группировка войск "Восток" сообщила в сводке на 10:00 2 декабря, пишет УНН.

В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. Захватчики, воспользовавшись густым туманом, предприняли очередную попытку "флагофтика" в одном из районов города, чтобы пропагандисты использовали это как доказательство взятия под контроль всего Покровска. После этого они поспешно сбежали, продолжается зачистка вражеских групп. Попытки оккупантов создавать пропагандистские иллюстрации того, что они якобы контролируют город, приводят к существенным потерям их живой силы - подчеркнули в группировке войск "Восток".

Как указано, "несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши подразделения не прекращают воздушную разведку, корректировку и огневое поражение групп противника".

"В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу", - отмечается в сводке.

"Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым", - указали в группировке войск "Восток".

