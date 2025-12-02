Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"

$42.270.07
48.890.02
ukenru
1 декабря, 17:14 • 15826 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 29538 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 23737 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 24540 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 25678 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 22762 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 23485 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 46177 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
1 декабря, 07:28 • 20631 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
1 декабря, 06:00 • 43802 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Вторник станет решающим испытанием для администрации Трампа по прекращению войны в Украине - ABC News1 декабря, 23:05 • 7612 просмотра
"Никаких договоренностей с москалями": Навроцкий эмоционально высказался о "мирных переговорах" с РФ00:09 • 10179 просмотра
СНБО: Россия готовит давление на фронте и громкие заявления для западной аудитории02:19 • 7178 просмотра
Из-за дронов "киллзона" на фронте увеличивается - Сырский02:53 • 6666 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины04:03 • 6710 просмотра
публикации
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 21263 просмотра
Вместо выздоровления опасные инфекции: пациенты Odrex сталкиваются с тяжелыми послеоперационными осложнениямиPhoto1 декабря, 12:30 • 28395 просмотра
Минздрав обязан реагировать на публичные жалобы пациентов и проводить внеплановые проверки клиник, где есть угроза жизни и здоровью - юристы1 декабря, 09:30 • 36984 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
1 декабря, 07:43 • 46177 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря1 декабря, 06:00 • 43802 просмотра
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 25209 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 28073 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 84890 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 60876 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 77165 просмотра
Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщают, что военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады ВС РФ обыскивают тела погибших сослуживцев, забирая деньги, телефоны и личные вещи. Из-за огромных потерь личный состав бригады трижды менялся, а мародерство стало обычной практикой.

Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"

Агенты партизанского движения "АТЕШ" из числа военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВС РФ фиксируют, что после гибели "товарища" бойцы обыскивают тело и забирают все ценное: деньги, телефоны, элементы снаряжения, медальоны и личные вещи. Об этом говорится в сообщении движения в Telegram, сообщает УНН.

Подробности

"Для них смерть сослуживца - это повод поживиться, а не повод для сочувствия", - отмечают партизаны.

Указывается, что личный состав бригады уже трижды менялся из-за огромных потерь.

Командование добирает всех подряд - зеков из колонии, наркоманов и людей с криминальным прошлым. Такой контингент приносит в подразделение "законы зоны", поэтому мародерство стало привычной практикой, а между бойцами растет недоверие и постоянные конфликты

- рассказывают в "АТЕШ".

По информации партизан, такая атмосфера полностью разрушает дисциплину: каждый думает только о личной выгоде, сплоченность отсутствует, боеспособность подразделения стремительно падает.

Напомним

российские солдаты на Херсонском направлении массово болеют ОРВИ и гриппом, что приводит к критическим потерям личного состава.

Первые мобилизованные из Луганской области дезертируют под Покровском – АТЕШ20.11.25, 21:11 • 10145 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Обыск
Война в Украине