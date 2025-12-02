Штурмовики ВС РФ на Покровском направлении грабят тела своих сослуживцев - "АТЕШ"
Агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщают, что военнослужащие 30-й отдельной механизированной бригады ВС РФ обыскивают тела погибших сослуживцев, забирая деньги, телефоны и личные вещи. Из-за огромных потерь личный состав бригады трижды менялся, а мародерство стало обычной практикой.
Агенты партизанского движения "АТЕШ" из числа военнослужащих 30-й отдельной механизированной бригады ВС РФ фиксируют, что после гибели "товарища" бойцы обыскивают тело и забирают все ценное: деньги, телефоны, элементы снаряжения, медальоны и личные вещи. Об этом говорится в сообщении движения в Telegram, сообщает УНН.
"Для них смерть сослуживца - это повод поживиться, а не повод для сочувствия", - отмечают партизаны.
Указывается, что личный состав бригады уже трижды менялся из-за огромных потерь.
Командование добирает всех подряд - зеков из колонии, наркоманов и людей с криминальным прошлым. Такой контингент приносит в подразделение "законы зоны", поэтому мародерство стало привычной практикой, а между бойцами растет недоверие и постоянные конфликты
По информации партизан, такая атмосфера полностью разрушает дисциплину: каждый думает только о личной выгоде, сплоченность отсутствует, боеспособность подразделения стремительно падает.
российские солдаты на Херсонском направлении массово болеют ОРВИ и гриппом, что приводит к критическим потерям личного состава.
