Первые мобилизованные из Луганской области дезертируют под Покровском – АТЕШ
Киев • УНН
Агенты проукраинского движения АТЕШ сообщили, что мобилизованные с территории оккупированной Луганской области под Покровском дезертируют и не хотят идти на "мясные штурмы".
Партизанская украинская организация АТЕШ сообщила, что первые мобилизованные из оккупированной Луганской области, которых отправляют на фронт без подготовки, начали дезертировать под Покровском, пишет УНН.
Подробности
По данным агента АТЕШ из состава 110-й мотострелковой бригады РФ, новоприбывшие мобилизованные сразу бросаются в штурмовые группы на Покровском направлении.
Как минимум четверо уже самовольно покинули часть, узнав, что их отправляют в "мясные" штурмы, где выживают единицы
– говорится в сообщении проукраинского движения.
По словам источника, такие случаи демонстрируют, что солдаты не желают становиться расходным материалом за чужие амбиции и провальные решения штаба.
