Перші мобілізовані з Луганщини дезертирують під Покровськом – АТЕШ

Партизанська українська організація АТЕШ повідомила, що перші мобілізовані з окупованої Луганської області, яких відправляють на фронт без підготовки, почали дезертирувати під Покровськом, пише УНН.

За даними агента АТЕШ зі складу 110-ї мотострілецької бригади рф, новоприбулі мобілізовані одразу кидаються у штурмові групи на Покровському напрямку.

Партизани АТЕШ: російські військові гинуть на фронті через протерміновані боєприпаси часів СРСР

Як мінімум четверо вже самовільно покинули частину, дізнавшись, що їх відправляють у "м’ясні" штурми, де виживають одиниці