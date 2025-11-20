Перші мобілізовані з Луганщини дезертирують під Покровськом – АТЕШ
Київ • УНН
Агенти проукраїнського руху АТЕШ повідомили, що мобілізовані із території окупованої Луганщини під Покровськом дезертирують і не хочуть іти на "м'ясні штурми".
Партизанська українська організація АТЕШ повідомила, що перші мобілізовані з окупованої Луганської області, яких відправляють на фронт без підготовки, почали дезертирувати під Покровськом, пише УНН.
Деталі
За даними агента АТЕШ зі складу 110-ї мотострілецької бригади рф, новоприбулі мобілізовані одразу кидаються у штурмові групи на Покровському напрямку.
Як мінімум четверо вже самовільно покинули частину, дізнавшись, що їх відправляють у "м’ясні" штурми, де виживають одиниці
За словами джерела, такі випадки демонструють, що солдати не бажають ставати витратним матеріалом за чужі амбіції та провальні рішення штабу.
