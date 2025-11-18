Партизани АТЕШ: російські військові гинуть на фронті через протерміновані боєприпаси часів СРСР
Київ • УНН
Партизани АТЕШ повідомили, що російські військові на Херсонському напрямку гинуть або отримують травми через використання протермінованих радянських боєприпасів. У підрозділі 11-ї десантно-штурмової бригади рф троє військовослужбовців отримали важкі травми під час спорядження дронів, двоє з них загинули.
Згідно з інформацією, опублікованою АТЕШ, інцидент стався у підрозділі 11-ї десантно-штурмової бригади зс рф.
Агенти повідомили: троє військовослужбовців отримали важкі травми під час спорядження дронів вибухівкою. Причиною стало поєднання халатності та використання застарілих компонентів часів Радянського Союзу.
Двоє загинули на місці, третій – з важкими опіками – госпіталізований
За даними партизанів, у російській армії ігнорують загрозу, продовжуючи використовувати протерміновані боєприпаси, попри ризик для особового складу.
Рух АТЕШ звернувся до військовослужбовців зс рф із закликом не ризикувати життям, виконуючи "злочинні накази", підкреслюючи, що для командування солдати є лише "витратним матеріалом".
