Партизани АТЕШ: російські військові гинуть на фронті через протерміновані боєприпаси часів СРСР

19:06 • 9126 перегляди
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – ЗеленськийVideo
18:35 • 15720 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
16:46 • 20186 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
18 листопада, 14:29 • 29605 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 41134 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
18 листопада, 14:05 • 23260 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54 • 24805 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49 • 26271 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 25937 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 32025 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Меню
Популярнi новини
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 14073 перегляди
У ДБР розпочалась внутрішня перевірка через "плівки Міндіча"18 листопада, 12:32 • 10098 перегляди
У Cloudflare прокоментували глобальний збій, що вплинув на безліч сайтів: що сказали18 листопада, 13:52 • 13085 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 24042 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto16:02 • 8158 перегляди
Публікації
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 18 листопада, 14:26 • 24205 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
18 листопада, 14:10 • 41138 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 90941 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 120706 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 111623 перегляди
УНН Lite
Справжній Slim Shady: Емінем подав до суду на австралійський пляжний бренд "Swim Shady"16:06 • 6558 перегляди
Український гуморист Андрій Рибак виявив своє фото на обкладинці БДСМ-книги на Amazon: вимагає компенсаціюPhoto16:02 • 8368 перегляди
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto18 листопада, 11:51 • 14149 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ18 листопада, 10:16 • 32389 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo18 листопада, 10:02 • 34760 перегляди
Партизани АТЕШ: російські військові гинуть на фронті через протерміновані боєприпаси часів СРСР

Київ • УНН

 • 592 перегляди

Партизани АТЕШ повідомили, що російські військові на Херсонському напрямку гинуть або отримують травми через використання протермінованих радянських боєприпасів. У підрозділі 11-ї десантно-штурмової бригади рф троє військовослужбовців отримали важкі травми під час спорядження дронів, двоє з них загинули.

Партизани АТЕШ: російські військові гинуть на фронті через протерміновані боєприпаси часів СРСР

Агенти партизанського руху АТЕШ повідомили, що російські військовослужбовці на Херсонському напрямку гинуть або отримують важкі травми через використання протермінованих боєприпасів та вибухівки радянських часів для спорядження дронів. Про це проукраїнський рух повідомив в Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Згідно з інформацією, опублікованою АТЕШ, інцидент стався у підрозділі 11-ї десантно-штурмової бригади зс рф.

Агенти повідомили: троє військовослужбовців отримали важкі травми під час спорядження дронів вибухівкою. Причиною стало поєднання халатності та використання застарілих компонентів часів Радянського Союзу.

Партизани допомогли уповільнити залізничні ешелони окупантів на Запорізькому напрямку16.11.25, 08:29 • 4542 перегляди

Двоє загинули на місці, третій – з важкими опіками – госпіталізований 

– йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, у російській армії ігнорують загрозу, продовжуючи використовувати протерміновані боєприпаси, попри ризик для особового складу.

Рух АТЕШ звернувся до військовослужбовців зс рф із закликом не ризикувати життям, виконуючи "злочинні накази", підкреслюючи, що для командування солдати є лише "витратним матеріалом".

"АТЕШ": російські військові дезертують після ударів ЗСУ під Покровськом15.11.25, 22:04 • 6177 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Війна в Україні
Запорізька область
Херсонська область