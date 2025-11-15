"АТЕШ": російські військові дезертують після ударів ЗСУ під Покровськом
Агенти "АТЕШ" зі складу 39-ї гвардійської мотострілецької бригади зс рф, яка зараз веде штурм Покровська, повідомляють про ускладнення обстановки в Покровсько-Мирноградській агломерації. Про це йдеться у повідомленні руху, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що нині цілі квартали переходять із рук у руки, але загалом наступ росіян сповільнився, при цьому вони не можуть забрати поранених та вбитих з вулиць, а ротації та логістика сповільнилися як ніколи за тиждень до того.
Агенти повідомляють про зникнення або дезертирство ряду своїх товаришів по службі після низки прицільних ударів Сил оборони України по розташуванню російських військ на околицях Покровська. Було вражено командні пункти, місця стоянки техніки та підрозділи БпЛА. Деякі російські військовослужбовці пов'язують дезертирство російських військовослужбовців та удари по позиціях зс рф між собою. Дехто думає, що ці військовослужбовці мали до цього пряме відношення
Там додали, що отримують нові звернення від російських військовослужбовців із пропозицією приєднатися до лав руху.
!І ми маємо низку успіхів у Покровську, про які поки що не можемо говорити. Але незабаром з'явиться можливість розповісти про них", - резюмували партизани.
Президент України Володимир Зеленський заяив, що росія "провалила черговий визначений Путіним термін захоплення Покровська та Купʼянська, і терміни вкотре були перенесені".
