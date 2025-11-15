Сили оборони перерізали логістичний маршрут росіян на підступах до Покровська - 7 корпус ДШВ
Київ • УНН
Сили оборони перерізали логістичні шляхи росіян на підступах до Покровська, зруйнувавши дорогу між Селидовим та Покровськом авіаударом. Це унеможливило використання траси для просочування легкої техніки.
Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська на Донбасі. Про це повідомляє 7 корпус ДШВ, пишу УНН.
У результаті авіаудару зруйнована дорога, що сполучає Селідове та Покровськ. Таким чином, росіяни втратили можливість використовувати цю трасу для просочування у Покровськ на легкій техніці
На інших ділянках українські військові здійснюють додаткові інженерні загородження. При цьому, "командування окупаційних військ відправляє смертників для розчищення цих загороджень", зазначають у 7 корпусі ДШВ.
