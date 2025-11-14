Мирноград під контролем Сил оборони, російський прапор над шахтою збили - 7-й корпус ДШВ

7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України заявив про контроль українських військових над н.п.Мирноград у Донецькій області та повідомив про знищення російського прапора на території шахти "Мирноградвугілля", передає УНН.

Вчора російські окупанти використали тактику флагоштоків та вивісили свою трикольорову ганчірку на території шахти "Мирноградвугілля", що на південно-східних околицях Мирнограду. Таким чином, росіяни спробували здійснити інформаційно-психологічний тиск на оборонців Покровської агломерації та створити ілюзію повноцінного перебування у місті - йдеться у повідомленні.

У ДШВ також наголосили на відсутність можливості окупантів там закріпитися.

Як зазначили у корпусі, "російська ганчірка" провисіла не більше доби.

Бійці 38-ї бригади морської піхоти знищили ворожий прапор FPV-дроном. Двох ворожих піхотинців, які вивішували триколор, – виявили та ліквідували - заявили у ДШВ.

У ЗСУ підкреслили, що загалом ситуація у Мирнограді складна.

"Росіянам вдається періодично невеликими групами по 1-2 особи проникати у місто. Але наші військові в результаті злагоджених пошуково-ударних дій знищують окупантів.

Оборона Мирнограду – триває", - йдеться у повідомленні.

У дшв також опублікували відео з кадрами "збиття російської ганчірки на території шахти "Мирноградвугілля".

Нагадаємо

Під Покровськом і Мирноградом тривають важкі бої, але оточення, анонсованого росіянами, немає. Сили оборони також знищують російські групи в Куп'янську та тримають оборону на Лиманському і Запорізькому напрямках.