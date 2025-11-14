Мирноград под контролем Сил обороны, российский флаг над шахтой сбили - 7-й корпус ДШВ
Киев • УНН
7-й корпус ДШВ ВС Украины заявил о контроле над Мирноградом в Донецкой области. Бойцы 38-й бригады морской пехоты уничтожили российский флаг, вывешенный на шахте, и ликвидировали двух пехотинцев.
7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВС Украины заявил о контроле украинских военных над н.п. Мирноград в Донецкой области и сообщил об уничтожении российского флага на территории шахты "Мирноградвугилля", передает УНН.
Вчера российские оккупанты использовали тактику флагштоков и вывесили свою трехцветную тряпку на территории шахты "Мирноградвугилля", что на юго-восточных окраинах Мирнограда. Таким образом, россияне попытались оказать информационно-психологическое давление на защитников Покровской агломерации и создать иллюзию полноценного пребывания в городе
В ДШВ также отметили отсутствие возможности оккупантов там закрепиться.
Как отметили в корпусе, "российская тряпка" провисела не более суток.
Бойцы 38-й бригады морской пехоты уничтожили вражеский флаг FPV-дроном. Двух вражеских пехотинцев, вывешивавших триколор, – обнаружили и ликвидировали
В ВСУ подчеркнули, что в целом ситуация в Мирнограде сложная.
"Россиянам удается периодически небольшими группами по 1-2 человека проникать в город. Но наши военные в результате слаженных поисково-ударных действий уничтожают оккупантов.
Оборона Мирнограда – продолжается", - говорится в сообщении.
В ДШВ также опубликовали видео с кадрами "сбития российской тряпки на территории шахты "Мирноградвугилля".
Напомним
Под Покровском и Мирноградом продолжаются тяжелые бои, но окружения, анонсированного россиянами, нет. Силы обороны также уничтожают российские группы в Купянске и держат оборону на Лиманском и Запорожском направлениях.