Силы обороны перерезали логистический маршрут россиян на подступах к Покровску - 7 корпус ДШВ

13:07 • 4570 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
09:13 • 15064 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 19098 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 35599 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 53653 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 38989 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 34279 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 28079 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 18655 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 58301 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Минус еще 1000 оккупантов РФ: Генштаб обновил данные о потерях врага15 ноября, 05:13 • 4006 просмотра
Ученые обнаружили способ укротить тревожность, воздействуя на нейроны мозга15 ноября, 05:29 • 10583 просмотра
В Деснянском районе Киева завершили поисково-спасательные работы - ГСЧСPhoto15 ноября, 05:46 • 11072 просмотра
Атака РФ на Киев 14 ноября: число погибших возросло до 715 ноября, 07:49 • 12907 просмотра
За первые два часа заявку на получение «Зимней поддержки» оформили более 500 тыс. граждан - ЗеленскийVideo11:31 • 3000 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 58303 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 52909 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 38704 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 63302 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 291163 просмотра
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 17756 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 58306 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 22722 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 39127 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 34142 просмотра
Силы обороны перерезали логистический маршрут россиян на подступах к Покровску - 7 корпус ДШВ

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Силы обороны перерезали логистические пути россиян на подступах к Покровску, разрушив дорогу между Селидово и Покровском авиаударом. Это сделало невозможным использование трассы для просачивания легкой техники.

Силы обороны перерезали логистический маршрут россиян на подступах к Покровску - 7 корпус ДШВ

Силы обороны перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску на Донбассе. Об этом сообщает 7 корпус ДШВ, пишет УНН.

В результате авиаудара разрушена дорога, соединяющая Селидово и Покровск. Таким образом, россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в Покровск на легкой технике

- говорится в сообщении.

На других участках украинские военные осуществляют дополнительные инженерные заграждения. При этом, "командование оккупационных войск отправляет смертников для расчистки этих заграждений", отмечают в 7 корпусе ДШВ.

Напомним

7-й корпус ДШВ ВС Украины заявил о контроле над Мирноградом в Донецкой области. Бойцы 38-й бригады морской пехоты уничтожили российский флаг, вывешенный на шахте, и ликвидировали двух пехотинцев.

Ольга Розгон

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Покровск