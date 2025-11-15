Силы обороны перерезали логистический маршрут россиян на подступах к Покровску - 7 корпус ДШВ
Киев • УНН
Силы обороны перерезали логистические пути россиян на подступах к Покровску, разрушив дорогу между Селидово и Покровском авиаударом. Это сделало невозможным использование трассы для просачивания легкой техники.
В результате авиаудара разрушена дорога, соединяющая Селидово и Покровск. Таким образом, россияне потеряли возможность использовать эту трассу для просачивания в Покровск на легкой технике
На других участках украинские военные осуществляют дополнительные инженерные заграждения. При этом, "командование оккупационных войск отправляет смертников для расчистки этих заграждений", отмечают в 7 корпусе ДШВ.
Напомним
7-й корпус ДШВ ВС Украины заявил о контроле над Мирноградом в Донецкой области. Бойцы 38-й бригады морской пехоты уничтожили российский флаг, вывешенный на шахте, и ликвидировали двух пехотинцев.