"АТЕШ": российские военные дезертируют после ударов ВСУ под Покровском

$42.060.00
48.880.00
ukenru
17:21 • 5056 просмотра
Украина и РФ договорились об обмене 1200 пленных украинцев - Умеров
15 ноября, 13:07 • 16019 просмотра
Генштаб подтвердил удар по рязанскому НПЗ и объектам РФ во временно оккупированном Крыму
15 ноября, 09:13 • 29086 просмотра
Польша оказывает помощь украинским беженцам последний год - Навроцкий
15 ноября, 07:45 • 28213 просмотра
В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей
14 ноября, 18:09 • 43937 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 41548 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 36000 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 28633 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 19015 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 68298 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Генпрокуратура завершила расследование незаконной добычи каолина на 190 млн грн15 ноября, 11:12 • 13837 просмотра
За первые два часа заявку на получение «Зимней поддержки» оформили более 500 тыс. граждан - ЗеленскийVideo15 ноября, 11:31 • 13067 просмотра
Украинские партизаны разведали координаты предприятия, производящего ракеты "Оникс"Photo15 ноября, 11:41 • 10093 просмотра
Иран официально подтвердил, что захватил танкер с нефтехимическими грузами в Персидском заливе15 ноября, 11:59 • 9104 просмотра
Мэр Яготина Дзюба публично цитирует запрещенный в Украине фильм "Брат 2"Photo17:58 • 6866 просмотра
публикации
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 68298 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 62784 просмотра
Тарелка сбалансированного питания: как выглядит сбалансированный рационPhoto14 ноября, 12:13 • 43575 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 68324 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 295805 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Марселу Ребелу де Соуза
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Херсонская область
Соединённые Штаты
Хмельницкий
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 20264 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 68298 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 25577 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 41869 просмотра
Bad Bunny получил главный приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 ноября, 08:54 • 36259 просмотра
Актуальное
Техника
Дія (сервис)
Фильм
Социальная сеть
Дипломатка

"АТЕШ": российские военные дезертируют после ударов ВСУ под Покровском

Киев • УНН

 • 666 просмотра

Агенты "АТЕШ" из состава 39-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, которая сейчас ведет штурм Покровска, сообщают об осложнении обстановки в Покровско-Мирноградской агломерации. Сейчас целые кварталы переходят из рук в руки, но в целом наступление россиян замедлилось.

"АТЕШ": российские военные дезертируют после ударов ВСУ под Покровском

Агенты "АТЕШ" из состава 39-й гвардейской мотострелковой бригады вс рф, которая сейчас ведет штурм Покровска, сообщают об осложнении обстановки в Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом говорится в сообщении движения, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что ныне целые кварталы переходят из рук в руки, но в целом наступление россиян замедлилось, при этом они не могут забрать раненых и убитых с улиц, а ротации и логистика замедлились как никогда за неделю до того.

Агенты сообщают об исчезновении или дезертирстве ряда своих сослуживцев после ряда прицельных ударов Сил обороны Украины по расположению российских войск на окраинах Покровска. Были поражены командные пункты, места стоянки техники и подразделения БпЛА. Некоторые российские военнослужащие связывают дезертирство российских военнослужащих и удары по позициям вс рф между собой. Некоторые думают, что эти военнослужащие имели к этому прямое отношение

- указывают в "АТЕШ".

Там добавили, что получают новые обращения от российских военнослужащих с предложением присоединиться к рядам движения.

!И мы имеем ряд успехов в Покровске, о которых пока не можем говорить. Но вскоре появится возможность рассказать о них", - резюмировали партизаны.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены".

Силы обороны перерезали логистический маршрут россиян на подступах к Покровску - 7 корпус ДШВ15.11.25, 16:05 • 3134 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Покровск
Вооруженные силы Украины