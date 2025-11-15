"АТЕШ": российские военные дезертируют после ударов ВСУ под Покровском
Киев • УНН
Агенты "АТЕШ" из состава 39-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ, которая сейчас ведет штурм Покровска, сообщают об осложнении обстановки в Покровско-Мирноградской агломерации. Сейчас целые кварталы переходят из рук в руки, но в целом наступление россиян замедлилось.
Подробности
Отмечается, что ныне целые кварталы переходят из рук в руки, но в целом наступление россиян замедлилось, при этом они не могут забрать раненых и убитых с улиц, а ротации и логистика замедлились как никогда за неделю до того.
Агенты сообщают об исчезновении или дезертирстве ряда своих сослуживцев после ряда прицельных ударов Сил обороны Украины по расположению российских войск на окраинах Покровска. Были поражены командные пункты, места стоянки техники и подразделения БпЛА. Некоторые российские военнослужащие связывают дезертирство российских военнослужащих и удары по позициям вс рф между собой. Некоторые думают, что эти военнослужащие имели к этому прямое отношение
Там добавили, что получают новые обращения от российских военнослужащих с предложением присоединиться к рядам движения.
!И мы имеем ряд успехов в Покровске, о которых пока не можем говорить. Но вскоре появится возможность рассказать о них", - резюмировали партизаны.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в очередной раз были перенесены".
