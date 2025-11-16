Партизани допомогли уповільнити залізничні ешелони окупантів на Запорізькому напрямку
Київ • УНН
Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели успішну диверсію в районі Новобогданівки Мелітопольського району. Блоковані поїзди стали ідеальною мішенню, які Сили оборони України оперативно вразили.
Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели успішну диверсію в районі Новобогданівки Мелітопольського району Запорізької області - вночі була підпалена релейна шафа на ключовій ділянці залізниці. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення руху в Telegram.
Деталі
Зазначається, що ця диверсія миттєво зупинила рух військових ешелонів окупантів.
Оскільки місце диверсії знаходиться всього за 50 кілометрів від лінії фронту, блоковані поїзди стали ідеальною мішенню. Сили оборони України (СОУ) змогли оперативно завдати по них точний ракетний та артилерійський удар
Вказується, що знищення ешелонів та пошкодження інфраструктури тимчасово зірвало постачання російських окупаційних військ на Херсонщині та частині Запорізького напрямку. Нестача боєприпасів та палива вже призвела до зниження інтенсивності бойових дій на цих ділянках.
Нагадаємо
Минулого тижня розвідники АТЕШ успішно здійснили диверсію на залізничних шляхах поблизу Сімферополя. Це зупинило рух поїздів, порушивши постачання окупантам на Херсонському та Запорізькому напрямках.
