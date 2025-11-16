Партизани допомогли уповільнити залізничні ешелони окупантів на Запорізькому напрямку

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели успішну диверсію в районі Новобогданівки Мелітопольського району Запорізької області - вночі була підпалена релейна шафа на ключовій ділянці залізниці. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення руху в Telegram.

Зазначається, що ця диверсія миттєво зупинила рух військових ешелонів окупантів.

Оскільки місце диверсії знаходиться всього за 50 кілометрів від лінії фронту, блоковані поїзди стали ідеальною мішенню. Сили оборони України (СОУ) змогли оперативно завдати по них точний ракетний та артилерійський удар