Партизаны помогли замедлить железнодорожные эшелоны оккупантов на Запорожском направлении

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели успешную диверсию в районе Новобогдановки Мелитопольского района Запорожской области - ночью был подожжен релейный шкаф на ключевом участке железной дороги. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение движения в Telegram.

Подробности

Отмечается, что эта диверсия мгновенно остановила движение военных эшелонов оккупантов.

Поскольку место диверсии находится всего в 50 километрах от линии фронта, заблокированные поезда стали идеальной мишенью. Силы обороны Украины (СОУ) смогли оперативно нанести по ним точный ракетный и артиллерийский удар - говорится в сообщении.

Указывается, что уничтожение эшелонов и повреждение инфраструктуры временно сорвало снабжение российских оккупационных войск на Херсонщине и части Запорожского направления. Нехватка боеприпасов и топлива уже привела к снижению интенсивности боевых действий на этих участках.

Напомним

На прошлой неделе разведчики АТЕШ успешно совершили диверсию на железнодорожных путях вблизи Симферополя. Это остановило движение поездов, нарушив снабжение оккупантам на Херсонском и Запорожском направлениях.

