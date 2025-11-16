Партизаны помогли замедлить железнодорожные эшелоны оккупантов на Запорожском направлении
Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели успешную диверсию в районе Новобогдановки Мелитопольского района. Блокированные поезда стали идеальной мишенью, которую Силы обороны Украины оперативно поразили.
Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели успешную диверсию в районе Новобогдановки Мелитопольского района Запорожской области - ночью был подожжен релейный шкаф на ключевом участке железной дороги. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение движения в Telegram.
Подробности
Отмечается, что эта диверсия мгновенно остановила движение военных эшелонов оккупантов.
Поскольку место диверсии находится всего в 50 километрах от линии фронта, заблокированные поезда стали идеальной мишенью. Силы обороны Украины (СОУ) смогли оперативно нанести по ним точный ракетный и артиллерийский удар
Указывается, что уничтожение эшелонов и повреждение инфраструктуры временно сорвало снабжение российских оккупационных войск на Херсонщине и части Запорожского направления. Нехватка боеприпасов и топлива уже привела к снижению интенсивности боевых действий на этих участках.
Напомним
На прошлой неделе разведчики АТЕШ успешно совершили диверсию на железнодорожных путях вблизи Симферополя. Это остановило движение поездов, нарушив снабжение оккупантам на Херсонском и Запорожском направлениях.
