Партизаны АТЕШ уничтожили узел связи на аэродроме в Ростове-на-Дону

Партизаны "АТЕШ" уничтожили важный узел связи на аэродроме в Ростове-на-Дону, парализовав координацию вражеской авиации. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал движения.

Наши агенты провели успешную операцию на вражеском военном аэродроме в Ростове-на-Дону, который относится к 229-й авиационной базе 4-й армии ВКС и ПВО Южного военного округа. Была полностью уничтожена антенная машина станции радиорелейной связи Р-417 "Багет" на базе КамАЗ-4310 - говорится в сообщении.

По словам агентов, эта машина была критически важным звеном связи и управления, обеспечивающим координацию действий авиации и передачу данных между военными подразделениями Южного округа.

Отмечается, что ее уничтожение нанесло серьезный удар по способности врага оперативно управлять полетами, координировать вылеты бомбардировщиков и обеспечивать безопасность аэродрома.

"Выведен из строя один из ключевых каналов передачи данных!", - добавили в "АТЕШ".

