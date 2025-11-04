Партизаны АТЕШ уничтожили узел связи на аэродроме в Ростове-на-Дону
Киев • УНН
Партизаны АТЕШ успешно уничтожили антенную машину станции радиорелейной связи Р-417 "Багет" на аэродроме в Ростове-на-Дону. Это парализовало координацию вражеской авиации и передачу данных между военными подразделениями Южного округа.
Наши агенты провели успешную операцию на вражеском военном аэродроме в Ростове-на-Дону, который относится к 229-й авиационной базе 4-й армии ВКС и ПВО Южного военного округа. Была полностью уничтожена антенная машина станции радиорелейной связи Р-417 "Багет" на базе КамАЗ-4310
По словам агентов, эта машина была критически важным звеном связи и управления, обеспечивающим координацию действий авиации и передачу данных между военными подразделениями Южного округа.
Отмечается, что ее уничтожение нанесло серьезный удар по способности врага оперативно управлять полетами, координировать вылеты бомбардировщиков и обеспечивать безопасность аэродрома.
"Выведен из строя один из ключевых каналов передачи данных!", - добавили в "АТЕШ".
Напомним
Агенты "АТЕШ" подожгли силовой трансформатор, питавший здание Управления ФСБ в Брянской области. Это вызвало хаос и панику во время комплексной проверки из Москвы, парализовав работу ФСБ.
