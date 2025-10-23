$41.740.01
22:55 • 2980 просмотра
Трамп объяснил, почему трудно передать Украине ракеты TomahawkVideo
22:05 • 6764 просмотра
Президент США отменил встречу с путиным и прокомментировал санкции против рфVideo
20:51 • 11623 просмотра
Трамп назвал фейком информацию о снятии ограничений на использование Украиной ракет дальнего действияPhoto
19:25 • 17062 просмотра
ЕС согласовал 19-й пакет санкций против России
Эксклюзив
22 октября, 16:59 • 30164 просмотра
Дело "НАБУгейт": детективы запретили адвокатам, которых они прослушивали, сообщать информацию в СМИPhoto
22 октября, 16:19 • 22587 просмотра
Цены на "свет" для украинцев этой зимой останутся без изменений: правительство продлило действие ПСО до 30 апреля
Эксклюзив
22 октября, 15:19 • 22156 просмотра
Женщины больше не должны молчать о сексуальных домогательствах - заместитель Генпрокурора
Эксклюзив
22 октября, 15:06 • 20260 просмотра
Черниговщина без света: какие громады страдают больше всего
Эксклюзив
22 октября, 14:00 • 33127 просмотра
"Эмиграционная мечта". Почему предложения переезда в отдаленные села за границей за 20-30 тыс. евро не так привлекательны, как кажется на первый взгляд
Эксклюзив
22 октября, 13:53 • 30333 просмотра
Блэкаут в Чернигове: как город справляется без света, воды и стабильного напряжения
Эксклюзивы
Агенты АТЕШ заблокировали железнодорожные перевозки оккупантов в Чувашии

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Агенты АТЕШ совершили диверсию на железнодорожном узле возле Мыслеца, временно заблокировав движение военных эшелонов. Этот узел играет ключевую роль в транспортировке военных грузов из Поволжья и Урала.

Агенты АТЕШ заблокировали железнодорожные перевозки оккупантов в Чувашии

Агенты АТЕШ совершили диверсию на стратегическом узле возле Мыслеца в Чувашии, временно заблокировав движение военных эшелонов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал движения.  

Наш агент успешно совершил диверсию на стратегически важном железнодорожном узле вблизи Мыслеца в Чувашской Республике. В результате точечного поражения ключевых объектов инфраструктуры временно было приостановлено движение военных эшелонов в критически важном направлении

- говорится в сообщении.

По словам агентов движения, этот узел играет ключевую роль в транспортировке военных грузов с заводов Поволжья и Урала, включая технику, боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

Партизаны сообщили, что его вывод из строя парализовал логистику врага, сорвав своевременные поставки на фронт и заставив оккупантов перенаправлять грузы более длинными маршрутами, что привело к каскадным сбоям в снабжении.

Напомним

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области РФ.

Агенты "АТЕШ" парализовали систему управления оккупантов у границы с Украиной19.10.25, 04:05 • 4626 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине