Агенты АТЕШ заблокировали железнодорожные перевозки оккупантов в Чувашии
Киев • УНН
Агенты АТЕШ совершили диверсию на железнодорожном узле возле Мыслеца, временно заблокировав движение военных эшелонов. Этот узел играет ключевую роль в транспортировке военных грузов из Поволжья и Урала.
Наш агент успешно совершил диверсию на стратегически важном железнодорожном узле вблизи Мыслеца в Чувашской Республике. В результате точечного поражения ключевых объектов инфраструктуры временно было приостановлено движение военных эшелонов в критически важном направлении
По словам агентов движения, этот узел играет ключевую роль в транспортировке военных грузов с заводов Поволжья и Урала, включая технику, боеприпасы и горюче-смазочные материалы.
Партизаны сообщили, что его вывод из строя парализовал логистику врага, сорвав своевременные поставки на фронт и заставив оккупантов перенаправлять грузы более длинными маршрутами, что привело к каскадным сбоям в снабжении.
Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области РФ.
