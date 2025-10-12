$41.510.00
11 жовтня, 16:00 • 34613 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 56834 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 31426 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 36525 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 27293 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 27064 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 35013 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43351 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 67635 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35507 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Партизани зірвали рух військових ешелонів рф у ростовській області

Київ • УНН

 • 1320 перегляди

Агенти "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці в новочеркаську, порушивши графік руху військових ешелонів. Це спричинило затримки у постачанні боєприпасів та особового складу на південний напрямок, що вплине на інтенсивність обстрілів та боєздатність окупантів.

Партизани зірвали рух військових ешелонів рф у ростовській області

Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в районі новочеркаська ростовської області рф. Про це повідомляється у Telegram-каналі руху, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цілеспрямованим впливом на систему управління було порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом.

Цей залізничний вузол є ключовим для перекидання боєприпасів, озброєння та особового складу на південний напрямок. Саме через новочеркаськ окупанти здійснюють регулярне постачання снарядів для артилерії та ракет для систем залпового вогню

- йдеться у повідомленні.

В "АТЕШ" вказують, що збій у роботі вузла створив ланцюгову реакцію затримок у критично важливих поставках для окупаційних угруповань - зокрема, порушення графіка перевезень безпосередньо позначиться на інтенсивності обстрілів українських міст та боєздатності ворожих частин.

Нагадаємо

Партизанський рух "АТЕШ" фіксує катастрофічні втрати окупантів на південному напрямку. За тиждень 385-й мотострілецький та 345-й десантно-штурмовий полки втратили 126 вбитими та 228 пораненими.

Партизани "АТЕШ" диверсією паралізували логістику окупантів на півдні України06.10.25, 09:19 • 3498 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніНовини Світу