Партизани зірвали рух військових ешелонів рф у ростовській області
Київ • УНН
Агенти "АТЕШ" здійснили диверсію на залізниці в новочеркаську, порушивши графік руху військових ешелонів. Це спричинило затримки у постачанні боєприпасів та особового складу на південний напрямок, що вплине на інтенсивність обстрілів та боєздатність окупантів.
Агенти партизанського руху "АТЕШ" провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі в районі новочеркаська ростовської області рф. Про це повідомляється у Telegram-каналі руху, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що цілеспрямованим впливом на систему управління було порушено графік руху ешелонів з військовою технікою та особовим складом.
Цей залізничний вузол є ключовим для перекидання боєприпасів, озброєння та особового складу на південний напрямок. Саме через новочеркаськ окупанти здійснюють регулярне постачання снарядів для артилерії та ракет для систем залпового вогню
В "АТЕШ" вказують, що збій у роботі вузла створив ланцюгову реакцію затримок у критично важливих поставках для окупаційних угруповань - зокрема, порушення графіка перевезень безпосередньо позначиться на інтенсивності обстрілів українських міст та боєздатності ворожих частин.
Нагадаємо
Партизанський рух "АТЕШ" фіксує катастрофічні втрати окупантів на південному напрямку. За тиждень 385-й мотострілецький та 345-й десантно-штурмовий полки втратили 126 вбитими та 228 пораненими.
