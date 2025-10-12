Партизаны сорвали движение военных эшелонов РФ в Ростовской области
Киев • УНН
Агенты "АТЕШ" совершили диверсию на железной дороге в Новочеркасске, нарушив график движения военных эшелонов. Это привело к задержкам в поставках боеприпасов и личного состава на южное направление, что повлияет на интенсивность обстрелов и боеспособность оккупантов.
Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале движения, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что целенаправленным воздействием на систему управления был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом.
Этот железнодорожный узел является ключевым для переброски боеприпасов, вооружения и личного состава на южное направление. Именно через Новочеркасск оккупанты осуществляют регулярные поставки снарядов для артиллерии и ракет для систем залпового огня
В "АТЕШ" указывают, что сбой в работе узла создал цепную реакцию задержек в критически важных поставках для оккупационных группировок - в частности, нарушение графика перевозок непосредственно скажется на интенсивности обстрелов украинских городов и боеспособности вражеских частей.
Напомним
Партизанское движение "АТЕШ" фиксирует катастрофические потери оккупантов на южном направлении. За неделю 385-й мотострелковый и 345-й десантно-штурмовой полки потеряли 126 убитыми и 228 ранеными.
