Партизаны сорвали движение военных эшелонов РФ в Ростовской области

$41.510.00
48.210.00
ukenru
11 октября, 16:00 • 33866 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 55846 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 31013 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 36117 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 26978 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 26969 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 34922 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 43323 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 67316 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35482 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.2м/с
86%
750мм
Популярные новости
160 боевых столкновений за сутки: в Генштабе рассказали, где горячее всего на фронте11 октября, 19:52 • 4546 просмотра
Атака дронов: временно оккупированный Донецк охватил масштабный пожар - СМИVideo11 октября, 20:48 • 21579 просмотра
Spiegel: Меркель помогала российской армии освоить современную тактику ведения боя до вторжения РФ в Украину11 октября, 21:21 • 10688 просмотра
Оккупанты прекратили восстановление уничтоженной ими Авдеевки, ссылаясь на неопределенную судьбу коксохима - ЦНС11 октября, 21:45 • 7052 просмотра
Трамп становится "все более нетерпеливым" к путину из-за торможения усилий по прекращению войны - Politico02:58 • 4684 просмотра
публикации
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo11 октября, 16:00 • 33852 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам 11 октября, 14:06 • 55828 просмотра
Финал Нацотбора на Детское Евровидение-2025: кто будет представлять Украину и где посмотреть11 октября, 08:00 • 32745 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto10 октября, 15:17 • 67310 просмотра
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto10 октября, 13:35 • 52450 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Себастьен Лекорню
Эмманюэль Макрон
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Канада
Германия
Реклама
УНН Lite
Брэдли Купер сыграет главную роль в приквеле "Одиннадцати друзей Оушена" вместе с Марго Робби10 октября, 11:09 • 35964 просмотра
Меган Маркл в черном костюме поразила редким появлением на красной дорожке с принцем ГарриVideo10 октября, 10:04 • 38141 просмотра
84-летняя миллиардерша Марта Стюарт поразила сеть новым образом и дала ответ хейтерамPhoto10 октября, 09:18 • 40300 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептовPhoto9 октября, 12:21 • 105983 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах9 октября, 06:39 • 48765 просмотра
Актуальное
YouTube
Бильд
Ручная граната
ATACMS
E-6 Mercury

Партизаны сорвали движение военных эшелонов РФ в Ростовской области

Киев • УНН

 • 1056 просмотра

Агенты "АТЕШ" совершили диверсию на железной дороге в Новочеркасске, нарушив график движения военных эшелонов. Это привело к задержкам в поставках боеприпасов и личного состава на южное направление, что повлияет на интенсивность обстрелов и боеспособность оккупантов.

Партизаны сорвали движение военных эшелонов РФ в Ростовской области

Агенты партизанского движения "АТЕШ" провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе Новочеркасска Ростовской области РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале движения, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что целенаправленным воздействием на систему управления был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом.

Этот железнодорожный узел является ключевым для переброски боеприпасов, вооружения и личного состава на южное направление. Именно через Новочеркасск оккупанты осуществляют регулярные поставки снарядов для артиллерии и ракет для систем залпового огня

- говорится в сообщении.

В "АТЕШ" указывают, что сбой в работе узла создал цепную реакцию задержек в критически важных поставках для оккупационных группировок - в частности, нарушение графика перевозок непосредственно скажется на интенсивности обстрелов украинских городов и боеспособности вражеских частей.

Напомним

Партизанское движение "АТЕШ" фиксирует катастрофические потери оккупантов на южном направлении. За неделю 385-й мотострелковый и 345-й десантно-штурмовой полки потеряли 126 убитыми и 228 ранеными.

Партизаны "АТЕШ" диверсией парализовали логистику оккупантов на юге Украины06.10.25, 09:19 • 3498 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеНовости Мира